Vasco Rossi, Anima fragile: il video del classico del rocker di Zocca, arrivato online per anticipare la nuova versione di Colpa d’Alfredo.

Vasco Rossi ridà vita a Colpa d’Alfredo. Continua la serie R>Play del rocker di Zocca, dedicata ai 40esimi anniversari dei suoi album storici. Dopo la pubblicazione nel 2018 di …ma cosa vuoi che sia una canzone… e nel 2019 di Non siamo mica gli Americani!, è in arrivo una nuova versione di Colpa d’Alfredo, un album straordinario anticipato per la prima volta dal video di Anima fragile.

Vasco Rossi, Anima fragile: il video

La nuova versione dello storico disco del Blasco è in arrivo il 27 novembre. Nella copertina di questa ristampa ci sarà il volto di Vasco con l’occhio nero e le tumefazioni figlie di un pestaggio.

Vasco Rossi

Per anticipare l’album è arrivato per la prima volta il video ufficiale del singolo Anima Fragile. Un cortometraggio d’animazione disegnato da Rosanna Mezzanotte e animato da Tommaso Arosio e Matteo Manzini. Un grande regalo per tutti i fan del rocker di Zocca, che attendono con ansia l’arrivo di una nuova canzone, prevista per il 1° gennaio. Di seguito la clip:

Vasco Rossi: la tracklist di Colpa d’Alfredo

Colpa d’Alfredo è stato un laboratorio di idee per il Blasco, con un linguaggio che lascia intravedere la sua anima anarchica e il suo sentimento politico, al centro della sua poetica in quegli anni ribelli, suonato con artisti del calibro di Maurizio Solieri e Gaetano Curreri.

Il disco venne censurato per la celebre frase “è andata a casa con il ne*ro la tro*a“. Parole che vennero recepite come offensive, ma che sono state più volte spiegate dallo stesso Blasco nel corso degli anni e delle interviste.

Questa la tracklist indimenticabile:

1 – Non l’hai mica capito

2 – Colpa d’Alfredo

3 – Susanna

4 – Anima fragile

5 – Alibi

6 – Sensazioni forti

7 – Tropico del Cancro

8 – Asilo Republic