Il video dell’inseguimento è esilarante.

Un asino, Mirtillo, scappa sempre per andare a trovare la sua migliore amica, avviando una esilarante sequenza di inseguimento. In un video condiviso su Facebook da “Beatrice, la gallina felice”, la donna alla guida di un’auto tenta di raggiungere Mirtillo e il suo compagno Nerino, che sono appena fuggiti dalla fattoria. Questo posto è un’oasi dedicata al rispetto della natura e dei suoi abitanti, e l’inseguimento viene commentato con ironia.

Mirtillo si allontana per cercare la sua amica, e la voce della donna si sente in sottofondo mentre cerca di fermarli. “Dai, Mirtillo, no!” urla, mentre si avvicinano a un campo dove ci sia una femmina di asino. Entrambi i protagonisti si dirigono verso di lei, generando una scena tenera e comica. La donna, rendendosi conto che i suoi appelli sono inutili, sembra rassegnata, ma desidera comunque garantire che, dopo l’incontro, il viaggio di ritorno non venga rimandato troppo a lungo.

Quando l’amica di Mirtillo e Nerino si avvicina, Mirtillo esprime entusiasmo nel vederla. La donna, pur trovando romantica la situazione, spiega che deve tornare a fare dei lavori urgenti. Nonostante il suo desiderio di agire, non può nascondere una certa comprensione verso l’affetto dei tre asini.

Il video, che documenta questo divertente inseguimento di asini, ha riscosso un notevole successo, accumulando oltre 12 mila like. Inoltre, ha stimolato molti utenti a condividere le loro storie personali su altre fughe di asini. Questo episodio non solo mette in luce il legame affettivo tra gli animali, ma anche come essi vivano momenti di divertimento e avventura, rendendo chi lo osserva sorridere.

In sintesi, la storia di Mirtillo e Nerino è una celebrazione della vita sociale degli asini e del loro desiderio di interagire con i propri simili, evidenziando anche il lato umoristico e affettuoso della loro natura. Questi animali, pur essendo noti per il loro atteggiamento ostinato, si rivelano essere capaci di legami profondi e di fughe avventurose per incontrare i loro amici.