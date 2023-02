il video dell’inedito con Chester Bennington

I Linkin Park hanno pubblicato Lost, brano inedito con la voce di Chester Bennington a 20 anni dall’album Meteora.

Torna a rivivere Chester Bennington, o almeno la sua straordinaria voce che tanto manca a tutti i fan dei Linkin Park o a chi semplicemente ha avuto modo qualche volta di apprezzare la musica della band. In occasione del ventennale di Meteora, il secondo album del gruppo, forse meno rivoluzionario del precedente, ma dal successo davvero straordinario, i restanti membri della band hanno fatto un grande regalo ai fan, pubblicando una canzone rimasta a lungo inedita: Lost. Ascoltiamola insieme e godiamoci anche il video ufficiale.

Linkin Park: la nuova versione di Meteora

A vent’anni dalla pubblicazione di un album che ha fatto comunque la storia del nu metal, è in arrivo nei negozi un’edizione speciale del disco. Un’edizione speciale che sarà nei negozi il 7 aprile e sarà pubblicata in diversi formati, tra cui una Super Deluxe Box Set Edition, ricca di rarità e di inediti.

Cantante microfono

Tra questi inediti, anche Lost, la prima canzone del gruppo americano con la voce del compianto Chester Bennington, a distanza di quasi sei anni dalla sua tragica scomparsa, avvenuta nel 2017.

Il video ufficiale di Lost

Se si è avuto un sincero amore per i Linkin e per il grande Chester, riascoltare la sua voce non potrà lasciare indifferenti. Bennington è stato infatti uno dei cantanti più iconici nella storia non solo del metal, ma del rock negli anni Duemila.

In Lost possiamo riascoltarlo all’interno di un brano che, per caratteristiche e sonorità, non è molto distanti da quelli che nel 2003 confluirono nella tracklist di Meteora. Una canzone il cui testo tocca tematiche introspettive, come gran parte dello storico secondo album della band. Ad accompagnarlo, un video ufficiale che riporta sullo schermo la band in versione anime. Una clip realizzata dallo studio di animazione Shibuya, per la regia di Maciej Kuciara e pplpleasr. Guardiamolo insieme: