Un fan dei Van Halen ha pubblicato su YouTube un video rarissimo di un’esibizione tenuta dalla band al Parco di Rivolta d’Adda.

È stato pubblicato, in rete, un i filmati del gruppo, impegnato nell’esecuzione del brano So This Is Love, direttamente dal Parco dei Rivolta d’Adda. La clip è resa ancora più interessante dal fatto che è stata girata all’interno del “Parco della Preistoria” italiano a tema dinosauri e trasmessa solo sul canale della televisione di stato italiana, RAI 1. Un fan dei del gruppo, che gestisce il canale YouTube, Kosmo VanHalenItalia, del Van Halen Italia Fan Club, ha caricato il filmato con la seguente didascalia: “Alla fine del 1981 Van Halen ha registrato alcuni videoclip ambientati in un parco giurassico in Italia, il ‘Parco ‘di Rivolta D’Adda (vicino a Milano)”.

Eddie van Halen

Van Halen, un video degli anni ’80 della loro esibizione al Parco dei Rivolta d’Adda

“Questi video sono andati in onda sulla televisione di stato italiana, RAI 1, durante un programma televisivo chiamato Happy Circus”. Questo si legge dalla didascalia del video caricato da un fan dei Van Halen che ha messo a disposizione degli internauti un video rarissimo del gruppo capitanato dal poliedrico chitarrista e che risale agli anni ’80, periodo in cui si esibirono al Parco dei Rivolta d’Adda, in quello che viene definito il Parco della Preistoria. Ecco il video:

Il programma Happy Circus è andato in onda per una stagione, tra l’ottobre 1981 e il gennaio 1982. I presentatori intervistarono un numero di ospiti in ogni episodio e – occasionalmente – mandavano in onda clip come quella della band che è stata da poco caricata sul web. Come possiamo vedere dal video, il gruppo si esibisce di fronte a un grande brontosauro, al quale sono seguite immagini di un Mammut, di un T-Rex, realizzati in statue di vetroresina.

Lo scioglimento del gruppo

Lo storico gruppo hanno cessato di esistere nel momento in cui Eddie Van Halen è morto nell’ottobre 2020, ma si dice che i membri della band vogliano organizzare un concerto tributo in suo onore che potrebbe includere ogni membro della band.

Nel frattempo, David Lee Roth ha recentemente condiviso la sua nuova canzone Giddy-Up e Wolfgang Van Halen ha annunciato i piani per il suo primo tour con la sua band Mammoth. Apriranno per i Guns N ‘Roses durante i concerti che si terranno in tutti gli Stati Uniti, a partire da quest’estate.