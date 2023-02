il video della sua cover

Elodie ha reso omaggio a Maurizio Costanzo durante una puntata di Domenica In: il video della sua esibizione sulle note di Se telefonando.

La scomparsa improvvisa di Maurizio Costanzo, noto giornalista televisivo, all’età di 84 anni, ha commosso l’Italia intera. Per un weekend intero, il mondo della nostra televisione ha voluto dedicare almeno qualche minuto, se non interi programmi, al conduttore e rivoluzionario della nostra tv, per un omaggio necessario e doveroso. Alla vigilia dell’ultimo saluto, Mara Venier ha voluto dedicare l’intera puntata di Domenica In al noto collega, facendolo celebrare anche musicalmente da Elodie, chiamata interpretare la sua celeberrima Se telefonando.

Elodie canta Se telefonando a Domenica In

Come tutti sanno, Costanzo ha firmato il testo, con Ghigo De Chiara, per il celebre brano del 1966 di Mina. Un capolavoro della musica italiana che è stato cantato, in un’occasione così speciale, da Elodie, che ha regalato emozioni uniche e si è anche commossa durante l’interpretazione.

Elodie

Un’esibizione, la sua, che ha ricevuto gli elogi di tantissime persone, come testimoniato da tweet del genere: “Se telefonando, a mio avviso, è la canzone italiana più bella di sempre, insuperabile per melodia, testo e interpretazione. Un brano reso immortale da Mina nel 1966 ed Elodie ne ha restituito quell’intimità raffinata delle origini. Capolavoro senza tempo“.

Grandissima l’emozione anche tra i presenti in studio, ma a commuovere tutti è stata soprattutto la reazione della cantante. Di seguito il video:

Il significato di Se telefonando

La canzone scritta da Costanzo è una delle più famose della musica italiane, un brano d’amore che solo apparentemente può sembrare semplice e superficiale. Si tratta di un testo che descrive l’amore tra due giovani, dal punto di vista di lei.

Una giovane presa da infatuazione in una notte d’estate che fa una scoperta spaventosa: quello che credeva un rapporto occasionale si è trasformato nella nascita di un sentimento più profondo. Un amore che la blocca e la porta a scegliere, alla fine, di non contattare il suo amato, nemmeno telefonicamente, nemmeno per dirgli addio, facendo morire un amore appena nato.