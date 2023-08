il video della prima notte in famiglia emoziona

La prima notte è indimenticabile e diventa virale il tutto il web: dopo aver vissuto per molti anni in canile, ha finalmente una casa.

Alcuni amici a quattro zampe vivono la gran parte della loro vita rinchiusi in canili e rifugi, e difficilmente riescono a trovare una famiglia. Questo avviene perché le persone preferiscono adottare un cucciolo con il quale trascorrere molti anni assieme. Alcune volte, tuttavia, accade qualcosa che fa scaldare il cuore e un video diventato di recente virale, ne è la prova.

Dopo una passata in canile, il cane trova una famiglia all’età di 17 anni e il video è virale

La vita di un cane è notevolmente più corta rispetto a quella delle persone, per questo bisogna assaporare ogni momento, donando loro amore e protezione. Sfortunatamente, alcuni esemplari non hanno la fortuna di ricevere tutto questo, come un cagnolino che ha vissuto per 17 anni all’interno di un canile.

Ormai sia l’anziano cucciolo che il personale addetto del canile avevano perso le speranze di poterlo vedere felice e coccolato. Ma proprio alla tenera età di 17 anni ha trovato una famiglia dove poter trascorrere l’ultima fare della sua vita. La prima notte del cucciolo anziano è stata pubblicata sul profilo TikTok di Michele Ditano, @micheleditano, ed è diventato presto virale per la sua dolcezza. Difatti ha attirato l’attenzione di molti del web, anche se mostra soltanto il cagnolino dormire.

Ma mentre il cane anziano dorme, Michele racconta la storia che ha commosso il social network. Il cucciolo ha passato 17 anni in canile ed essendo anziano si era ormai abituato a quella vita, perdendo le speranze di ritrovarsi in una casa accogliente e felice. Tuttavia, il ragazzo ha creduto in lui e nonostante la sua età, ha deciso di portarlo a casa con sé. Durante la prima notte, il cucciolo anziano si è sistemato sulla sua cuccia morbida e comoda e si è addormentato nel giro di pochi istanti, come se stesse aspettando quel momento da tutta la vita.

Il cagnolino si è addormentato in tempi da record e mentre dorme, lo si vede sognare. Pochi istanti dopo comincia ad avere degli spasmi insistenti e regolari. Questo fa capire come avesse aspettasse da tanto di trovare un posto sicuro e pieno di amore. Il video è diventato virale per la dolcezza del gesto e del fatto che il cane anziano si sentisse al sicuro. Tra i commenti, gli utenti, hanno ribadito che chi adotta un cucciolo anziano deve essere dotato di grande cuore.