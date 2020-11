Rolling Stones, Sympathy for the Devil: il video della prima esibizione dal vivo arriva online per la prima volta nella vita.

I filmati d’archivio dei Rolling Stones, in cui è stato eseguito – per la prima volta dal vivo – il loro brano del 1968, Sympathy for the Devil, sono stati caricati online. Il video, che è approdato sul canale YouTube dell’etichetta statunitense ABCKO all’inizio di questa settimana, è un estratto inedito dal film del concerto del 1996 della band che non è arrivato alla versione finale.

Il filmato mostra il cast originale vestito come illustrato nella performance che fu girata nel 1968, composta da Mick Jagger, Keith Richards, Bill Wyman, Charlie Watts, Ian Stewart e Brian Jones. C’è anche un breve cameo di John Lennon che è apparso nello show insieme a Eric Clapton, Richards e Mitch Mitchell come parte del supergruppo The Dirty Mac.

Rolling Stones, online il primo live di Sympathy for the Devil

Il film-concerto è stato originariamente concepito come uno speciale della BBC e diretto da Michael Lindsey-Hogg. Oltre alle esibizioni dei Rolling Stone e The Dirty Mac, c’erano anche set di Yoko Ono, Marianne Faithfull, Jethro Tull, Taj Mahal e The Who.

“Sono state riprese incredibili, credo, 36 ore circa“, ha detto Richards in una dichiarazione. “Ho in mente di non aver ricordato tutto verso la fine, ma è stato divertente: abbiamo attraversato due pubblici, ne abbiamo consumato uno, è stato fantastico!“

Anche il regista Lindsay-Hogg ha raccontato le sue esperienze durante le riprese del film.”[Di Mick Jagger] Ho usato l’ultimo frammento del grande attore che è“, ha aggiunto Lindsay-Hogg. “La telecamera era proprio davanti a lui, per usarla come voleva. Non lo stava guardando da lontano; Era a due piedi da lui“.

Il video di Sympathy For The Devil:

Rolling Stones, una nuova edizione di Goat’s Head Soup

I Rolling Stones hanno pubblicato una nuova edizione del loro album del 1973, Goat’s Head Soup, all’inizio di quest’anno. La nuova edizione ha battuto Zeros dell’artista indipendente, Declan McKenna, con 800 vendite al numero 1 delle classifiche britanniche. Ciò li ha resi la prima band nella storia britannica a scalare le classifiche con un album di quasi cinquant’anni fa.