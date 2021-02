BTS: il video della cover di Fix You dei Coldplay cantata all’MTV Unplugged che ha fatto impazzire i fan del gruppo sudcoreano.

Dopo aver fatto la storia della musica del proprio paese, i BTS hanno conquistato ormai anche la platea internazionale. Non a caso, sono diventati il 23 febbraio il primo gruppo coreano a comparire in un episodio della leggendaria serie MTV Unplugged. Sì, proprio il format televisivo, nato nel lontano 1989, che ha trasformato in miti artisti del calibro dei Nirvana e degli Oasis. Stavolta è toccato ai BTS, che hanno mandato in visibilio i fan con una cover di Fix You dei Coldplay.

BTS protagonisti a MTV Unplugged

Lo show che mette in luce i più grandi artisti del panorama internazionale con esibizioni rigorosamente acustiche, ha dato spazio il 23 febbraio alla più importante band della storia sudcoreana (e attualmente al gruppo più amato al mondo).

Nell’occasione il gruppo ha preparato un set acustico in compagnia dei Ghost con alcune canzoni tratte dall’album Be, ma ha anche raccontato ai fan alcuni aneddoti particolari e pensieri su svariati argomenti.

BTS: il video della loro versione di Fix You

La più grande sorpresa del gruppo per i propri fan è stata la scelta di una cover molto introspettiva e intima, adattissima all’occasione. I re del K-pop hanno infatti scelto di cantare Fix You dei Coldplay di Chris Martin, un brano che ben si presta anche al periodo di pandemia che stiamo vivendo: “L’anno scorso abbiamo attraversato tutti momenti difficili e questa canzone ci ha dato conforto, quindi volevamo preparare questa cover per confortare anche tutti voi. È una delle nostre canzoni preferite, quindi è stato divertente prepararla“. Di seguito il video:

Il set si è concluso con alcuni dei loro più grandi successi, come Life Goes On e Dynamite, oltre agli immancabili ringraziamenti di rito. Ma la storia ormai era fatta, e siamo certi che la loro esibizione continuerà a far parlare ancora per tantissimo tempo.

