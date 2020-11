Elodie, Volo via: il video della canzone ufficiale del film d’animazione Over the Moon, girato al Quartaccio, il quartiere della cantante.

Elodie ha pubblicato online il video di Volo via, il suo nuovo singolo, canzone tratta dalla colonna sonora del film d’animazione Over the Moon – Il fantastico mondo di Lunaria. La clip è stata girata nel Quartaccio di Roma, il quartiere in cui l’artista è cresciuta. Protagonisti del video sono alcuni bambini, piccoli aiutanti che hanno permesso alla cantante di passare una giornata “emozionante e divertente“.

Elodie, Volo via: il video

“In una notte magica, insieme a degli aiutanti speciali, ho portato la Luna al Quartaccio, il quartiere in cui sono cresciuta: per ricordare a tutti che qualunque cosa è reale, se possiamo immaginarla“, ha spiegato l’artista romana, che ha vissuto grandi emozioni nel girare un video nei luoghi in cui è cresciuta da bambina e adolescente. Il tutto impreziosito da alcuni bambini che come lei sono proprio degli abitanti del Quartaccio, un quartiere popolare, e per questo più verace, di Roma. Ecco il video ufficiale:

Elodie canta per il film Over the Moon

Il brano della cantautrice romana è parte integrante della colonna sonora Over the Moon – Il fantastico mondo di Lunaria, diretto da Glen Keane e John Kahrs.

Elodie

La trama del film è incentrata sulla storia di una ragazza di nome Fei Fei, che costruisce un razzo e lo fa volare per incontrare la dea della luna, Chang’e. Una fiaba moderna ricca di musica. Nel film la voce della protagonista, nelle parti cantate, è affidata a Giulia Luzi, cantante e attrice romana classe 1994, resa famosa dalle sue apparizioni televisive nelle serie I Cesaroni e Un medico in famiglia.