Enrico Ruggeri, L’America: il nuovo singolo del cantautore milanese ex Decibel dedicato alla vicenda giudiziaria di Chico Forti.

Enrico Ruggeri riparte da L’America. E da Chico Forti. Il cantautore milanese ha scelto di dedicare un singolo alla tristemente celebre vicenda del produttore italiano vittima di un errore giudiziario in America. L’uomo era stato arrestato in seguito alla morte di Dale Pike, il cui cadavere era stato ritrovato sulla spiaggia di Miami il 16 febbraio 1998. Una vicenda conclusa solo nel 2020 con il ritorno in Italia dell’ex velista a distanza di oltre vent’anni.

Enrico Ruggeri, L’America: una canzone per Chico Forti

La lunghissima vicenda giudiziaria che ha riguardato Forti e che ha mosso l’opinione pubblica dell’intera Italia si è conclusa solo nel dicembre 2020, quando il governatore della Florida Ron De Santis ha concesso i benefici della Convenzione di Strasburgo al produttore, permettendogli di scontare il resto della pena in Italia.

Enrico Ruggeri

L’intera vicenda, condita di tensioni e momenti difficili, ha ispirato Enrico Ruggeri, che ha così scelto di scrivere una canzone proprio su Forti. S’intitola L’America, ed è il primo brano per il nuovo progetto dell’artista ex Decibel.

Enrico Ruggeri: il video di L’America

La canzone è nata dall’incontro tra Gianni Forti, zio di Chico, e Ruggeri. I due hanno unito le forze con il fumettista Massimo Chiodelli e il documentarista Thomas Salme, creando così anche il video ufficiale di L’America, con u immagini tratte dal volume Una dannata commedia di Chiodelli, a sua volta ispirato alla vicenda del produttore italiano. Il brano è stato presentato in anteprima il 18 gennaio nel corso del programma Quarta Repubblica, ed è arrivato in streaming su tutte le piattaforme il 19 gennaio 2021. Di seguito il video ufficiale: