Slash dei Guns N’ Roses ha pubblicato un video su TikTok in cui esegue il nuovo brano della band, intitolato Hard Skool.

I Guns N’ Roses stanno iniziando a mostrare ai fan la loro prossima uscita: infatti, il chitarrista Slash ha pubblicato un video di se stesso in cui prova una nuova canzone – attualmente senza titolo, ma che pare si chiami Hard Skool – a Chicago. Sebbene la traccia in questione non sia stata eseguita durante il set della band al Wrigley Field, l’hanno eseguita durante il loro soundcheck, come ha rivelato Slash in un recente video pubblicato su TikTok.

Guns N’ Roses

Guns N’ Roses, il teaser di Hard Skool

Qualche giorno fa, un fan che aveva incontrato Axl Rose – dopo un recente spettacolo dei Guns N’ Roses – ha rivelato che il frontman gli ha detto che presto avrebbero pubblicato una nuova canzone chiamata Hard School e, dopo questa rivelazione, il 16 settembre, Slash ha caricato un video della band che prova la traccia sul suo TikTok. Il video:

#Slash subió a Tik Tok un video del ensayo del nuevo tema de #GunsNRoses: “Hard School”. También llamada “Hard Skool” o “Jackie Chan”, pertenece a la época de ‘Chinese Democracy’ (2008) y en el video se lo ve junto a Duff, Frank y Melissa, en la previa a su show en Chicago! pic.twitter.com/jh5jEuWO3e — Rocktuber (@Rocktuber) September 18, 2021

Il video è stato girato dalla fidanzata di Slash, Meegan Hodges, ed è stato filmato durante il soundcheck al Wrigley Field di Chicago, in Illinois. Oltre a Slash, si vedono Duff McKagan, il batterista Frank Ferrer e Melissa Reese, con Rose, Dizzy Reed: pare non ci sia Richard Fortus. Molti fan hanno sottolineato che la canzone suonata era Hard School, ma secondo Setlist.fm, la canzone non è stata suonata durante lo spettacolo la scorsa notte. Tuttavia, il fatto che si stiano esercitando è promettente e tanti sostenitori della band hanno espresso la loro felicità sui social.

I dubbi sul titolo

Il titolo della canzone ha assunto diverse forme: Hard School, Hardskool e Hard Skool. Scopriremo qual è quella corretta una volta che sarà ufficialmente pubblicata. Sarà il secondo nuovo singolo del gruppo dopo Absurd: anche questo brano ha debuttato dal vivo. La band ha pubblicato una versione in studio all’inizio di agosto.

Entrambe le canzoni – Absurd era stata precedentemente intitolata Silkworms – sono outtakes di Chinese Democracy su cui Rose aveva lavorato, di cui alcuni demo erano trapelati nel 2019. Quando Absurd è stato ufficialmente rilasciato quest’anno, i crediti di scrittura elencavano i Guns N’ Roses, con Brain Mantia alla batteria. A togliere ogni dubbio è stata la pubblicazione del video ufficiale il 24 settembre: