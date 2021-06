Pierpaolo Pretelli, L’estate più calda: la nuova hit estiva del protagonista del Grande Fratello Vip, scritta da Shade e voluta da Giulia Salemi.

Pierpaolo Pretelli prova a sfruttare l’onda lunga del successo ottenuto al Grande Fratello Vip con un ingresso nel mondo della musica. L’ex velino, spinto dalla sua amata Giulia Salemi, di cui si è innamorato prorpio nella casa più spiata d’Italia, ha scelto di riprendere in mano un amore giovanile, quello per la musica. Dal potenziale pianista si è però trasformato in possibile re dei tormentoni, lanciando una hit estiva destinata a conquistare le radio con i suoi ritmi latini. Scopriamo insieme tutti i dettagli su L’estate più calda.

Pierpaolo Pretelli lancia L’estate più calda

Il brano di Pretelli è in arrivo il 18 giugno. Si tratta di un pezzo in collaborazione con Giorgina, una canzone che riprende il filone dei brani leggeri tipici delle estati italiane, tra sonorità latine e ritmi reggaeton. La firma è tra l’altro di quelle d’autore negli ultimi anni nel campo delle hit dell’estate: Shade.

Pierpaolo Pretelli

“Coltivo da sempre la mia passione per la musica e finalmente comincio a realizzare uno dei sogni più grandi: quello di dar vita a un mio progetto discografico“, ha raccontato Pierpaolo: “La passione per le sonorità latine ha ispirato questo primo singolo, che ho scritto insieme a Shade, un amico che stimo e che ho condiviso con Giorgina, partner perfetta per questa collaborazione“.

Pierpaolo Pretelli: una canzone per Giulia Salemi

Il brano è in arrivo il 18 giugno e sarà accompagnato da un video girato da Federico Santaiti girato a Ischia. Racconta lo stesso Pretelli: “Ho voluto fortemente girare il video in Italia, perché abbiamo il privilegio di poter godere di luoghi straordinari, che tutto il mondo ci invidia. E poi mi piaceva l’idea di associare i suoni del pezzo al mare: è l’atmosfera esuberante che cercavo!“.

Il neo-artista ha quindi ringraziato la fidanzata Giulia, che in questo progetto loa vrebbe supportato in maniera molto attiva. La loro è stata una vera condivisione, perché la ragazza ha avuto la capacità di ascoltarlo e aiutarlo a concretizzare quello che fino a quel momento riusciva solo a immaginare. Sarà suo il tormentone dell’estate 2021, che farà concorrenza a quello dello stesso Shade? Di seguito un video dei Prelemi: