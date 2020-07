J Balvin, Un Día (One Day): la nuova canzone con Dua Lipa, Bad Bunny e Tainy, una delle hit più importanti dell’estate 2020.

Non c’è estate senza una grande hit reggaeton. Quest’anno a puntare allo scettro di tormentone mondiale è stato J Balvin, uno degli artisti più importanti nella storia del genere. Dopo il successo del suo ultimo album, Colores, il cantautore è tornato in radio con un nuovo brano destinato a scalare le classifiche di tutto il mondo: Un Día (One Day). E ad accompagnarlo in questo viaggio ci sono altre grandi star internazionali: Dua Lipa, Bad Bunny e Tainy.

J Balvin: Un Día (One Day) con Dua Lipa e Bad Bunny

Questo nuovo inno reggaeton, rigorosamente bilingue, mescola gli elementi più importanti della musica house con i ritmi latini tipici del reggaeton, come perfetta fusione tra le diverse provenienze musicali degli artisti in questione.

Il nuovo brano lo ha presentato la stessa Dua Lipa sui social con queste parole: “Spero che questa canzone vi trasporti su un’isola da qualche parte… anche se solo per un momento. Dopo aver ascoltato la produzione e aver letto i testi, ero davvero felice di scrivere e aggiungermi alla storia di J Balvin. Grazie per avermi scelta come parte della tua visione“.

Un Día (One Day): il video

Del nuovo brano, che presenta anche la collaborazione di Tainy, stella portoricana del reggaeton ancora poco conosciuta in Italia al grande pubblico, è stato rilasciato subito anche un video ufficiale, diretto da Stillz. Protagonista della clip è un’attrice spagnola famosa in tutto il mondo, Ursula Corbero, ovvero la grintosa Tokyo della celebre serie Netflix La casa di carta.

Andiamo ad ascoltare insieme questo nuovo tormentone internazionale: ecco il video ufficiale.

