Gué Pequeno, Chico: il video del nuovo singolo con Luchè e Rose Villain del rapper milanese ex Club Dogo.

Nel mese di agosto 2020 è arrivato in radio il secondo singolo di Gué Pequeno tratto da Mr. Fini. Dopo il successo di Saigon, il rapper milanese ha lanciato Chico, brano in collaborazione con Rose Villain e Luchè, accompagnandolo con un video ufficiale in salsa gangster movie. Ecco tutti i dettagli su questa nuova clip.

Gué Pequeno, Chico: il video

Non è una novità nell’immaginario hip hop inserire elementi da gangster. Ma la clip di Gué va oltre, trasformandosi in un vero gangster movie in versione crotometraggio, con due protagonisti d’eccezione: una Ferrari 308 GTSi e una Porsche 911 Turbo.

Gué Pequeno

Passando alla storia, il Guercio veste i panni di un grande boss, residente in una mega villa con piscina, sempre circondato da ragazze avvenenti e auto di lusso. Rose Villain è invece una donna ‘tosta’, armata di mitra. Una persona che sa il fatto suo e sa come tenere testa al boss. Guardiamola insieme:

Gué Pequeno: il nuovo album è Mr. Fini

In questo 2020 Gué è tornato a sorpresa con un nuovo album, Mr. Fini, un disco mediamente apprezzato dalla critica, ricco di featuring e collaborazioni di livello e già in grado di prendersi la vetta della classifica italiana, a conferma del grande successo raggiunto da Pequeno anche da solista.

A trascinare inizialmente l’album è stata l’orientaleggiante Saigon, da settimane in rotazione radiofonica nelle principali emittenti italiane. Un brano che adesso si prepara ad essere sostituito da Chico, pezzo molto apprezzato dai suoi fan anche sulle principali piattaforme di streaming musicale.