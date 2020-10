Carl Brave ed Elodie, Parli parli: il video del nuovo singolo del cantautorapper e della cantante romana tratto dall’album Coraggio.

Carl Brave ed Elodie hanno unito le forze nel nuovo singolo Parli parli, altro estratto dall’album Coraggio del cantautorapper. Un pezzo che ha già conquistato tutti i fan di entrambi gli artisti, e che ora è stato accompagnato anche da un video destinato a diventare virale. Andiamo a scoprire tutti i dettagli su questa nuova clip.

Il video di Parli parli di Carl Brave con Elodie

Con il video di Parli parli Carl Brave ed Elodie ci portano nel passato, facendoci fare un salto all’indietro fino agli anni Ottanta. Da una parte dello schermo vediamo il rapper che parla a un telefono fisso, raccontando una partita di calcio. Dall’altra parte c’è un’annoiatissima Elodie che allontana il telefono dall’orecchio per non ascoltarlo.

Elodie

Diretto da Fabrizio Conte, la clip trasforma il raccoonto ironico e romantico della canzone di Carl Brave in una storia d’amore ambientata proprio nel 1982, anno citato nel testo del brano. Guardiamolo insieme:

Carl Brave spiega perché ha voluto Elodie

Elodie è stata fortemente voluta da Brave proprio per Parli parli, uno dei pezzi più amati del suo nuovo album Coraggio. Lo ha spiegato lo stesso cantautorapper in un’intervista a Rolling Stone, parlando con termini entusiastici della cantante ex Amici di Maria De Filippi: “Solo Elodie avrebbe potuto far esplodere così quella roba. Ha un’eleganza e un carattere unico. Riesce a essere sia una voce classicona alla Mina che una personalità modernissima. E fa davvero la differenza“.

Ricordiamo che in Coraggio Brave ha lavorato e collaborato anche con altri artisti importanti come i fratelli tha Supreme e Mara Sattei (nel singolo Spigoli), e poi con i rapper Ketama, Gué Pequeno, Taxi B degli FSK Satellite e Pretty Solero.