Already è il nuovo singolo di Beyoncé, realizzato in collaborazione con l’artista ghanese Shatta Wale e Major Lazer: ecco il video.

Beyoncé ha presentato in anteprima il video di Already, brano che funge da collaborazione con l’artista ghanese Shatta Wale e Major Lazer, tratta dall’album del 2019, The Lion King: The Gift. Il video mostra Beyoncé che balla in una miriade di luoghi, come in un magazzino vuoto e tra le cime degli alberi, per fare qualche esempio. L’uscita del video arriva prima di Black Is King, un film di Beyoncé realizzato usando le canzoni di The Lion King: The Gift, disponibile esclusivamente su Disney +.

Beyoncé pubblica il nuovo brano Already

Pubblicato il video di Already, nuovo brano di Beyoncé che l’artista ha realizzato in collaborazione con Shatta Wale e Major Lazer. Il musicista del Ghana, Shatta Wale, ringrazia la cantante americana, dopo aver pubblicato il video musicale della nuova collaborazione che hanno intrattenuto.

Il video di Already:

Una parte del suo album visivo, Black is King, è basato sulle tracce di The Lion King: the Gift, una colonna sonora del remake del film 2019 de Il Re Leone.

Beyoncé, doppiatrice di Nala ne Il Re Leone

Come vi dicevamo, The Lion King: The Gift è stata la colonna sonora del remake del Il Re Leone, arrivato al cinema nel 2019. Il progetto ha visto la partecipazione di di Jay-Z, Blue Ivy Carter, Kendrick Lamar, Childish Gambino, Pharrell Williams, Wizkid, Jessie Reyez, Mr Eazi, Tierra Whack, 070 Shake, Burna Boy e molti altri.

Il Re Leone, diretto da Jon Favreau, ha visto il coinvolgimento di Donald Glover, Seth Rogen, John Oliver, Keegan-Michael Key, JD McCrary, James Earl Jones e altri. La cantante ha doppiato il personaggio di Nala nel film.