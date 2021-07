Coldplay, Coloratura: il video ufficiale del nuovo singolo della band di Chris Martin, secondo estratto da Music of the Spheres.

I Coldplay stanno viaggiando alla grande verso l’uscita del nuovo album, lo spaziale Music of the Spheres. Dopo aver raggiunto vette quasi inarrivabili con Higher Power, brano che ha dominato le classifiche di tutto il mondo, come quella della rotazione radiofonica nel nostro paese, ora Chris Martin e compagni ci riprovano con Coloratura, il secondo singolo estratto dal nuovo album.

Coldplay, Coloratura: il nuovo singolo da Music of the Spheres

Il nuovo album del gruppo britannico è in arrivo il 15 ottobre. Anticipato da Higher Power come primo singolo, stavolta viene raccontato da un nuovo singolo molto particolare, Coloratura, il brano che chiude il disco. Un pezzo da oltre 10 minuti.

Chris Martin dei Coldplay

Epopea spaziale, il brano cita Galileo e la stella Betelguese, ma anche altri particolari oggetti spaziali più o meno famosi al grande pubblico. Un pezzo unico nel suo genere che sottolinea ancora una volta le grandi capacità compositive di Chris Martin e soci. Di seguito l’official lyric video:

Cesare Cremonini elogia i Coldplay

La durata di oltre 10 minuti della suite spaziale pubblicata dalla band britannica di Chris Martin ha estasiato non solo molti loro fan, ma anche qualche famoso collega italiano che apprezza tantissimo il loro coraggio. Tra questi Cesare Cremonini, che ha utilizzato Instagram per esprimere il proprio entusiasmo: “Quando si ha il coraggio di proporre ancora canzoni, oggi, melodie che sono nutrite di visioni universali, si fa una cosa sempre più rara ma molto importante, che va al di là dei gusti: provare a tenere ancora insieme un pubblico frammentato che fa fatica a comunicare tra generazioni diverse, tra analogico e digitale per l’appunto. E forse anche una discografia che vive ossessionata dai numeri indecifrabili dello streaming e che domani chissà chi sono o cosa inseguirà“. Di seguito il post: