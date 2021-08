Iron Maiden, Stratego: il video del nuovo singolo della band britannica, secondo estratto dall’album Senjutsu.

Continua la marcia di avvicinamento degli Iron Maiden all’uscita del nuovo album Senjutsu, prevista per il 3 settembre. Dopo aver rotto il ghiaccio con The Writing on the Wall, canzone accompagnata da un video capolavoro realizzato con il contributo degli ex produttori della Pixar, la band ha scelto di riscaldare ancora l’atmosfera con un nuovo singolo. S’intitola Stratego, ed ha già raggiunto le principali piattaforme di streaming musicale, facendo scoppiare l’entusiasmo tra i fan della band britannica.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/ironmaiden

Iron Maiden, Stratego: la nuova canzone

Il brano pubblicato come secondo singolo fu scritto dal chitarrista Janick Gers e dal bassista Steve Harris e registrato inizialmente a Parigi nel 2019, salvo rimanere per due anni ben chiuso in un cassetto. Dopo essere stata rivista con l’aiuto del produttore dell’album Senjutsu, il pezzo è rinato ed è stato adesso scelto come secondo singolo estratto dall’attesissimo 17esimo album del gruppo simbolo della New Wave of British Heavy Metal. Di seguito l’audio ufficiale:

Gli Iron Maiden tornano al Rock in Rio

Senjutsu arriva a ben sei anni dall’ultimo disco del gruppo britannico, The Book of Souls. Anche stavolta la band ha puntato su un doppio album che si preannuncia complesso e articolato come il precedente, se non di più. In diverse interviste Dickinson e Harris hanno infatti assicurato che alcune canzoni lasceranno i fan senza parole.

Intanto, a far esplodere l’entusiasmo dei sostenitori della Vergine di Ferro non sono solo le notizie sul nuovo album, ma anche il ritorno dal vivo del gruppo. La band ha infatti annunciato che sarà ancora una volta headliner del Rock in Rio, uno dei festival rock più importanti al mondo. La data da segnare in calendario è il 2 settembre 2022. Con la speranza che il Covid possa non rovinare i piani di uno degli eventi musicali più importanti al mondo. Di seguito il post con l’annuncio:

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/ironmaiden