il video del gatto piagnucolone fa il giro del web

Per attirare l’attenzione il gatto piagnucola in un modo davvero molto strano, un modo che ha sorpreso tutti nel web.

I gatti sono in generale un mondo meraviglioso e possiamo accorgercene quando abbiamo a che fare con uno o più di loro ogni giorno nella quotidianità. Un gatto sa apprendere molto facilmente le abitudini della casa e della famiglia, sa dare tanto affetto e si rende protagonista di episodi davvero strani. Come in questo caso in cui vediamo un gatto piagnucolone che vuole attirare l’attenzione della sua mamma umana. Gli utenti del web non potevano credere ai loro occhi, tanti le visualizzazioni e i commenti per questo adorabile micio.

Richiede attenzione in un modo particolare: il gatto che dice “mamma”

Al momento sono i social a fornire i video che ci fanno tanto incuriosire, sorprendere e divertire. Anche questo di cui vi stiamo parlando arriva da un profilo di TikTok, @watermelondreajon, e dura pochissimi secondi. Ma sono bastati a incuriosire tutti e a rendere quel micio assoluto protagonista. Sembra che il gatto provi a parlare nella nostra lingua, è incredibile!

All’inizio si vede un gatto domestico con il suo collare al collo, grigio tigrato con le zampine bianche, davanti ad una porta chiusa. Sappiamo che i gatti odiano le porte chiuse perché non sanno che cosa accade e vogliono avere tutto sotto controllo nel proprio territorio o, meglio, in quello che loro pensano lo sia.

Poi, la situazione si aggrava dalla mancanza della sua mamma umana che, evidentemente è oltre quella porta. Quindi, il micio si mette a miagolare in un modo molto strano per attirare la sua attenzione. Sembra quasi che dica la parola “mamma” o che provi a farlo.

Nella didascalia c’è scritto che il gatto, che si chiama Thomas, sta chiamando la persona che lo ha condiviso. Sette secondi di video e tantissime visualizzazioni. Ci sono anche molti commenti degli utenti che trovano Thomas adorabile e veramente molto simpatico in questa tentativo disperato di attirare l’attenzione.

I gatti sono molto furbi e intelligenti. Le provano tutte e sanno come fare per attirare l’attenzione delle persone con le buone o con le cattive. Moltissime persone avranno anche la loro esperienza con un micio da condividere.