Il video di un gatto che ha molte cose di cui lamentarsi rimanendo fuori dalla sua porta di casa è pazzesco: il micio sembra disperato.

Vi è mai capitato di essere spettatori dell’assolo di un gatto che non conoscete? Dal successo di un’ultima clip apparsa su TikTok: sembra non sia un evento molto frequente. Eppure, il caso di un micio che ha lamentato delle sue questioni irrisolte di fronte a una perfetta sconosciuta non è passato inosservato. Il gatto randagio, rimanendo sul portico di casa e non smettendo di dire la sua, ha lasciato senza parole una donna che abiterebbe nella sua stessa zona.

Ha molte di cose per cui lamentarsi: il video del gatto disperato è pazzesco

Il gatto in questione è un Blu di Russia mostratosi a tal punto infastidito da suonare al campanello di casa di una donna. La proprietaria della villetta ha aperto la porta e si è trovata di fronte il micio indispettito. Dopo essere rimasta inizialmente perplessa dal comportamento del gatto, la donna ha deciso di filmare la scena per poi condividerla sul suo profilo (@jacglobalinc).

“Non ho mai visto una cosa del genere“, ha commentato la donna in che ha condiviso il filmato del micio su TikTok, lo scorso 11 maggio. E ancora, sempre in didascalia alla clip, ha aggiunto in riferimento al pelosetto: “questo gatto è così argomentativo“. Essendosi trovata di fronte all’essere comicamente prolisso del micio sul suo portico la donna lo ha ascoltato provando a tradurre le sue richieste.

Il bellissimo esemplare di Blu di Russia resta come accigliato di fronte alla perplessità della proprietaria di casa. Dal suo miagolio, quanto il più possibile somigliante a un lamento, sembra di sentir ripetere la parola “no” al temine di ogni suo discorso.

Anche se sarebbero principalmente tre i modi in cui i gatti ci parlano, il micio randagio dal soffice pelo grigio – protagonista della clip divenuta virale in meno di una settimana dalla sua pubblicazione – pare abbia scelto una modalità particolare per questo adempiere a questo confronto generando la sorpresa della sua interlocutrice e di tutti gli utenti sintonizzati sul suo canale.

@jacglobalinc OMG!!! I have never seem this before!!!! This cat is really argumentative!!! LIKE!!! What in the WORLD!! It HAS TO GOOOOOOOOOO! #crazy #cats #treaspassing #theblood #ofjesus ♬ original sound – Justina A Collins

Nonostante non sia la sua mamma umana, il gatto le parla nella sua lingua liberamente: come in una sorta di confessione. Il risultato è dei migliori e gli spettatori non mancano di esprimere la loro opinione. “Sicuramente ha ragione lui“, scrive ironicamente un utente, “è una conversazione interessante“.