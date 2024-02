Il video del gattino arrivato dallo spazio! Un viaggio di oltre 31 milioni di chilometri

È stata proprio la nasa ad utilizzare il video per l’esperimento, quello che hanno fatto non aveva precedenti

Il web è pieno di video di adorabili gattini intento a mostrare il loro lato più carino e giocoso, questi video sono tra quelli più visualizzati in assoluto, a testimonianza del potere magnetico che questi animali hanno da milioni di anni su l’uomo. Qualcuno ai piani alti della NASA si sarà però chiesto se il video possa piacere anche agli alieni! O comunque questo è quello che penserebbe la maggior parte delle persone dopo aver sentito la notizia che parla di un video di un gattino fatto rimbalzare a 31 milioni di chilometri da noi, nelle profondità dello spazio aperto. La verità però è che l’esperimento ha avuto ben altri fini, ecco quali.

Un video di un gattino inviato alla sonda Psiche e tornato indietro, è il filmato più lontano mai inviato prima!

Il potere di internet si estende ben oltre i confini terrestri e chissà che un giorno qualche altra forma di vita possa intercettare i nostri segnali! Certo è che se qualche alieno fosse riuscito a captare l’ultimo video inviato dalla NASA avrà di certo pensato che i gatti siano attualmente i padroni del mondo.

Un’affermazione che non è poi così profondamente sbagliata visto che questi animali sono stati in grado di colonizzare ogni luogo abitato dall’uomo pur senza aver mai offerto un vero e proprio servizio, come invece hanno fatto ad esempio i cani. Per molte persone sembra dunque giusto che sia stato dato onore al merito e per l’esperimento sia stato scelto un video che ha per protagonista proprio un intrepido gattino.

Non è la prima volta che per esperimenti di questo tipo viene però utilizzato un gatto, soprattutto in america, dove già per il primo video trasmesso nel 1920 in TV fu proprio quello di Felix il gatto. Il filmato in questione è però arrivato dallo spazio grazie ad una tecnologia all’avanguardia che utilizza un ricetrasmettitore laser per inviare i segnali, questo laser è posizionato sulla sonda Psyche che attualmente sta viaggiando nella fascia compresa tra Marte e Giove ed il test ha significato una valenza ben più importante della mera allegoria generata.

Il fatto che il video sia arrivato da Marte alla terra significa un grande successo, per chi fosse curioso di sapere chi sia il fortunato gatto ad essere diventato famoso, invece, la risposta è che il micio si chiama Tabby ed è l’animale domestico di un dipsndenre dek JPL. Nel video l’animale è intento a inseguire la luce laser sul divano, impossibile dunque non notare il connubio tra l’esperimento ed il contenuto, resta però di fatto che l’esperimento rappresenta un bel passo avanti nel raggiungimento di una maggior elevata capacità di trasmissione di video a banda larga a lunghe distanze.