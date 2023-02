il video del compleanno è esilarante (Video)

Scena inaspettata ad una festa di compleanno, il cane di casa non sopportava l’ospite, i motivi sono incredibili

L’avvenimento in questione ha riguardato un allegra famiglia messicana che aveva deciso di optare per una festa in grande stile in occasione del compleanno del loro bambino. Tanto di canti e balli con una compagnia di Mariachi chiamata appositamente per l’evento, la famiglia tuttavia, non aveva fatto i conti con i gusti del loro amato di famiglia, che a quanto pare non amava lo stile di uno dei partecipanti.

Il video è diventato virale su Tik Tok soprattutto perché alla fine è stato proprio il cane ad avere la meglio. Nulla da fare per l’ospite che si è trovato a dover smettere subito o a rischiare davvero grosso!

Al cane non piace il cantante ospite, che alla fine ha dovuto cedere! Video virale

Come tutti sapranno nelle allegre compagnie di Mariachi c’è un solista e alcuni cantanti che accompagnano con toni allegri e spensierati. Spesso, soprattutto in Messico, sono loro ad animare le feste ma quello che è avvenuto al cantante protagonista del video in questione lo ha costretto a rivedere i suoi piani.

Una canzone dai toni forse troppo acuti non è infatti piaciuta al cane di famiglia che ad un tratto ha deciso di zittire il cantante come poteva tra l’ilarità del pubblico presente.

Non sono stati attimi altrettanto gioviali per il ragazzo che, spaventato dal cane, ha tentato di continuare inizialmente ma ha poi dovuto arrendersi difronte l’insistenza del cane che ha continuato ad abbaiare fino al suo silenzio.

Per il momento una risposta a questa domanda non è ancora arrivata ma di una cosa possiamo essere certi, e cioè che l’allegra compagnia per la prossima partecipazione si informerà prima anche sui gusti musicali degli amici a 4 zampe presenti alla festa.

@joseluisosama #cantando #susto #perro #mariachi cuando un perro no le gusta como cantas 🤣🤣🤣 ♬ sonido original – Jose Luis Rodriguez

Il video ha avuto un grandissimo successo su Tik Tok con oltre 350 mila visualizzazioni, la cosa che ha maggiormente colpito è stata la reazione del cane a cui sembrava proprio non piacere lo stile del ragazzo.

Evidentemente non lo ha ritenuto all‘altezza della situazione, questa la spiegazione data da molti utenti che adesso sono curiosi di capire come sia andata a finire la questione.