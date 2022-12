Un cane subisce il rimprovero della propria padroncina e si blocca davanti al ventilatore: il video dell’episodio diventa virale.

Sono oltre 27mila i like riservati a uno degli ultimi video pubblicati da @DangerPry su Tik Tok. Lo scorso 10 dicembre un cane di piccola taglia ha tradito le benevoli aspettative della sua padroncina ed è diventato l’assoluto protagonista di una divertente clip trasformatasi in poche ore in un contenuto virale in rete.

Dopo il rimprovero si blocca davanti al ventilatore: il VIDEO del cane è virale

Il cagnolino dal manto bianco e grigio è stato rimproverato dopo essersi tuffato sotto un getto d’acqua rischiando di sporcare il pavimento di casa. La sua padroncina, dopo aver scoperto dell’accaduto, si sarebbe spazientita finendo col spedire – senza se e senza ma – il suo cucciolo a rimediare in autonomia al suo errore.

Secondo il parere di un utente – rimasto affascinato dal tacito comportamento dell’esemplare – pare che il momento più esilarante del filmato sia stato identificato verso la fine di quest’ultimo. Ossia quando il cagnolino sembra mostrare inconsapevolmente al pubblico in rete, quanto ai presenti nell’abitazione, la sua espressione evidentemente tradita da un latente senso di colpa per aver disubbidito alla sua padroncina.

Così, per rimediare al danno commesso, il tenero quattro zampe resta sdraiato di schiena sul divano e non accenna a muovere neppure un muscolo rimanendo come impietrito dinanzi al ventilatore e in attesa che quest’ultimo lo aiuti a tornare impeccabile.

@dangerptyJajajajajj cosas que pasan en mi casa😂 ♬ sonido original – DangerPty

Mentre l’elettrodomestico è in azione, in procinto di terminare l’asciugatura del quattro zampe, la sua mamma umana cammina orgogliosa per il salotto ammiccando alla telecamera e mostrandosi divertita dalla resilienza con la quale il suo diligente pelosetto si impegna per essere nuovamente in forma ai suoi occhi.

In ultimis, tra i commenti, si evince un ulteriore e interessante parallelismo tra i quattro zampe e i bambini di casa. Fra le due squadre quella del cagnolino sembra avere subito la meglio. “I cani hanno solo bisogno di parlare“, sottolinea infatti un utente cogliendo il riferimento con la precedente espressione del cagnolino. E ancora, aggiunge l’utente accodandosi in maniera unanime con il restante degli interventi: “fanno più attenzione dei bambini“.