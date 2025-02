Il video del botta e risposta

Una signora ha criticato Selvaggia Lucarelli per la sua presunta aggressività nei confronti di Chiara Ferragni e Fedez. Secondo quanto riportato da un utente su TikTok, la signora si era recata davanti a un hotel per difendere Ferragni dagli attacchi della giornalista. Durante l’incontro, Lucarelli ha avvertito la donna di chiamare i Carabinieri se avesse continuato a parlare, provocando la risposta di quest’ultima che l’ha accusata di non saper comunicare con delicatezza.

La lite tra le due è diventata rapidamente virale sui social, con molti utenti che hanno commentato l’accaduto. Lorenzo Biagiarelli, fidanzato di Lucarelli, ha cercato di difenderla, ma la signora ha risposto attaccando direttamente lui, affermando che la giornalista è capace di difendersi da sola e non ha bisogno di protezione. Questo scambio di battute ha suscitato un ampio dibattito online, evidenziando il sostegno che Ferragni e Fedez ricevono da parte dei loro fan, e il conflitto che si è generato con Lucarelli.

L’accaduto è emblematico delle tensioni che esistono tra le figure pubbliche e i loro sostenitori, e di come la critica e la difesa possano facilmente trasformarsi in confronti accesi sui social media. La scena dimostra anche come i media sociali siano diventati uno strumento per esprimere opinioni e supportare o attaccare personaggi famosi, amplificando situazioni altrimenti private.