Il video dei sonnellini del cagnolino e del gatto spopolano sul web

Spopola su TikTok il video che mostra un cagnolino e un gatto mentre dormono vicini: i loro teneri sonnellini hanno conquistato i cuori degli utenti del web.

Chiunque viva con un animale domestico potrà affermare, per esperienza, che osservare un quattro zampe mentre dorme può dare una sensazione di rilassatezza. A pensarla allo stesso modo sono stati i milioni di utenti del web che hanno assistito alla scena di un cagnolino e di un gatto che riposano l’uno accanto all’altro, in un video condiviso su TikTok. Comet e Clark, questi i nomi dei due animali domestici, vivono nella stessa casa sin da quando erano solo dei cuccioli di poche settimane. Come racconta la famiglia umana che si prende cura di loro, i due quattro zampe sono diventati sin da subito insperabili, instaurando un legame di amicizia davvero speciale.

Cagnolino e gatto si addormentano l’uno accanto all’altro: il loro video conquista il web

Un filmato pubblicato di recente sul profilo TikTok aperto a nome dei due animali domestici, Crystal Vettech (all’account social @crystal. vettech), mostra il grande affetto che entrambi nutrono l’uno per l’altro. Il micetto si prende cura del suo grande amico, lo coccola e accudisce e soprattutto non lo fa mai sentire solo o triste.

Quante volte si sarà sentita la frase “litigare come cane e gatto”? Questi modi di dire si basano sull’esperienza comune, in base alla quale in natura cane e gatto sembrerebbero non andare particolarmente d’accordo. In realtà, come tutti i modi di dire, questa considerazione non vale per tutti i cani e per tutti i gatti, anzi nella maggior parte dei casi è vero il contrario. A dimostrare l’infondatezza di questo pregiudizio, tra le tante storie si può citare proprio quella dell’incredibile amicizia tra il cagnolino Comet e il gatto dal manto bianco e nero di nome Clark.

La storia di questi due inseparabili amici è stata condivisa dalla loro famiglia umana sui social, attraverso foto, post e video. Il cagnolino Comet, un esemplare di razza Cavalier King Charles spaniel dal manto bianco e arancione, vive insieme al gattino Clark. I due quattro zampe condividono ogni momento delle loro giornate.

I due animali domestici fanno passeggiate insieme, giocano in casa e nel giardino adiacente all’abitazione, mangiano e, soprattutto, dormono vicini sin da quando erano cuccioli. Come mostrato nei video che li vedono protagonisti, Comet e Clark si addormentano solamente se sono uno accanto all’altro. Le immagini che testimoniano il loro profondo legame di amicizia hanno conquistato i cuori di tutti gli utenti del web.

Il loro legame è diventato un esempio di convivenza perfetta tra cani e gatti e un monito per tutti gli utenti del web ad adottare senza preoccupazione queste due specie di animali così diverse. Nonostante infatti i pregiudizi riguardo all’antipatia tra cani e gatti, nella maggior parte dei casi felini domestici e cagnolini andranno d’accordo e riusciranno a instaurare profonde amicizie, proprio come i due protagonisti del video diffuso su Tik Tok. (di Elisabetta Guglielmi)