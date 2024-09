il video dei cuccioli è da brividi

Galeotte furono le auto bloccate in strada: la storia di due cani che si innamorano nel traffico, ma devono dirsi poi addio.

Ogni occasione è buona per innamorarsi, anche quando attorno magari ci sono umani insofferenti perché rinchiusi in macchina senza potersi muovere a causa del semaforo. Ma che succede se le testoline di due cani hanno l’occasione di incontrarsi? E’ possibile che scocchi la scintilla, così come in questo caso. Arriva dai social la storia di due cani che si innamorano nel traffico e che, al momento dei saluti, sono costretti a dirsi addio (perché era finalmente scattato il verde del semaforo): i fatti.

Due cani si innamorano nel traffico: galeotto fu il semaforo

L’amore quando arriva, arriva: mai più vera fu questa frase se consideriamo che anche le occasioni più quotidiane possono diventare quelle giuste per innamorarsi. E’ stato proprio questo il caso dei due cagnoloni che, l’uno dal finestrino della propria auto e l’altro in strada, si sono invaghiti l’uno dell’altro semplicemente con uno sguardo. Il video è stato immortalato ed è subito diventato popolare sul social TikTok.

I due protagonisti di questa romantica storia hanno confermato che anche i cani si innamorano e non solo per i loro umani del cuore, ma specialmente per i loro simili: si tratta di un Pitbull dal pelo marrone e un altro dal pelo lucido nero e un vezzoso collare fucsia. Quest’ultimo ha un nome che, mai come in questo caso, richiama alla speranza di incontrarsi nuovamente col suo amore a quattro zampe, Hope.

Proprio il canale social di Hope ha ripreso l’intera scena, ovviamente dal punto di vista della sua padrona che guidava e si era fermata al semaforo: si vede il cane nero ‘affacciarsi’ al finestrino della sua auto e toccare col suo muso quello del Pitbbull marrone. Era ormai scoccata la scintilla: i due si erano innamorati, ma ben presto sarebbe scattato il verde, e allora cosa sarebbe successo?

Due cani si innamorano nel traffico: un finale (struggente) da film

Hope si era innamorata di quel misterioso cagnolone dal pelo marrone, ma presto sarebbe arrivato il momento di salutarsi: era un addio o solo un arrivederci? Così come il fato li aveva fatti incontrare, è possibile che il destino abbia in serbo per loro ancora la speranza di un nuovo riavvicinamento, magari di nuovo in mezzo al traffico fermi al semaforo oppure al parco pubblico.

Insomma fatto sta che, quando la padrona di Hope è stata costretta ad avviare la sua auto perché era scattato il verde del semaforo, Hope lo ha guardato fino alla fine e si è rattristata perché è stata costretta a lasciare lì il suo amore a quattro zampe appena conosciuto.

@hopeiretixl He’s not an X but he’s my XL love 💕 #fyp #foryoupage #loveatfirstsight #lovestory #boymeetsgirl #romanantic #doggylove #doglovers #xlbully #xlbullies #xlbullynation #xlbullytiktok #xlbullypups #doglife #marriedcouple #trending #puppylove #nollywoodbabe #streetlove #datenight #pitbulldogs ♬ original sound – HopeIreti

Speriamo che il suo nome, mai come in questo caso, le porti fortuna e glielo faccia incontrare di nuovo, e che questo film romantico possa avere finalmente il suo lieto fine.