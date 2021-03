Miley Cyrus, Angels Like You: il video del nuovo singolo della cantante americana dedicato agli operatori sanitari eroi della lotta al Covid.

Miley Cyrus ha dedicato il suo nuovo video ai veri eroi della pandemia da Coronavirus: gli operatori sanitari. Con un messaggio scritto a mano la popstar americana ha ringraziato tutti coloro che si sono impegnati, a costo della loro vita, nella lotta al Covid-19, il male che ha stravolto le nostre vite. Per questo la cantante ha voluto rendere loro omaggio nel video del suo nuovo singolo, Angels Like You, altro estratto dall’album Plastic Hearts, spiegando: “Ognuno di noi può fermare la pandemia facendo il vaccino“.

Miley Cyrus, Angels Like You: il video

La cantante americana ha spiegato che il video è stato girato il 17 febbraio, a quasi un anno di distanza dalla chiusura che ha messo in ginocchio l’intero mondo. Un video girato al primo concerto di grandi dimensioni organizzato dopo lo scoppio dell’emergenza.

Miley Cyrus

Un concerto realizzato in totale sicurezza: “Il pubblico era composto esclusivamente da personale medico vaccinato che ha lavorato senza paura e senza sosta nel combattere il Covid. Non vediamo l’ora di ritrovarci tutti insieme di nuovo, e questo succederà non appena i vaccini saranno resi sempre più disponibili“. La popstar ha quindi mandato un augurio e un appello: combattiamo il virus vaccinandoci, per tornare a rendere l’esperienza della musica dal vivo di nuovo possibile (e non solo, ovviamente). Ecco il video di Angels Like You:

Plastic Hearts: il nuovo album di Miley Cyrus

Nell’anno più difficile per il mondo occidentale, Miley non ha dimenticato i suoi fan, e il 27 novembre 2020 ha regalato un nuovo album, Plastic Hearts. Il disco, composto da dodici tracce e tre bonus track, è stato prodotto da Andrew Watt e Louis Bell, con la supervisione e la collaborazione di due big come Mark Ronson e Andrew Wyat. Al suo interno sono pressenti anche ospiti dome Billy Idol, Dua Lipa, Joan Jett e Stevie Nicks.