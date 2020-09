Ligabue ha voluto regalare ai propri fan per festeggiare i 30 anni di carriera un’esibizione dal vivo a Campovolo sulle note di Urlando contro il cielo, uno dei suoi classici più amati.

Non poteva non festeggiare i 30 anni di una straordinaria carriera, Luciano Ligabue. E così, anche se il grande evento alla RCF Arena è stato rimandato al 2021 causa Covid-19, il rocker di Correggio ha voluto pubblicare per i fan un nuovo video dal vivo di uno dei suoi brani più iconici, Urlando contro il cielo.

Ligabue: il video live di Urlando contro il cielo

Quale miglior modo per festeggiare i 30 anni di carriera, anche se a distanza, se non suonando uno dei propri brani più amati? Il Liga ha sorpreso i suoi fan e, per rendere meno doloroso il rinvio del concerto di Campovolo al 2021, ha pubblicato sui social il 13 settembre un’esibizione dal vivo proprio alla nuova RCF Arena sulle note di Urlando contro il cielo. Godiamocela insieme:

Ligabue presenta il nuovo singolo

In questo trentesimo anniversario della sua incredibile carriera il Liga non ha voluto risparmiare ai propri fan anche un nuovo singolo, La ragazza dei tuoi sogni, presentato proprio dalla RCF Arena di Campovolo, un luogo speciale per lui, il 10 settembre 2020. Un brano che riporta il rocker di Correggio a sonorità dei primi anni Duemila, lontano dal mondo più contemporaneo di Start, l’ultimo album pubblicato nel 2019 e trascinato da brani come Luci d’America.

Luciano Ligabue

Che possa essere l’inizio di una nuova fase della carriera dell’artista emiliano, dopo quella più matura ma anche più pop degli ultimi anni? Lo scopriremo solo nei prossimi mesi, quando con tutta probabilità verranno svelati altri dettagli sui prossimi progetti del rocker.