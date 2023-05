il video da non perdere

Un video condiviso su TikTok spiega la ragione per la quale il gatto si mostra così affettuoso al mattino: lo stupore degli utenti del web.

Ogni essere umano ha la propria personalità e per i gatti e i cani non è certamente diverso. La maggior parte delle persone tende però ad attribuire a tutti i gatti lo stesso tipo di comportamento, descrivendo i felini domestici come animali indipendenti e spesso poco affettuosi. Naturalmente queste categorizzazioni non sempre sono corrette, anche se si può affermare che è più comune nei gatti (rispetto ad esempio ai cani) un atteggiamento di maggiore indipendenza nei confronti dei propri umani. C’è un momento della giornata, però, in cui i felini si mostrano particolarmente affettuosi: le prime ore della mattina. A spiegare le ragioni di tale comportamento è un video condiviso su TikTok che ha sorpreso migliaia di utenti del web.

Svelati i motivi dell’affetto del gatto al mattino in un video sui social

Una giovane ragazza, Emma, condivide quotidianamente sul proprio profilo TikTok, sotto il nome di Kuzco plus Cleo (CATS) (account @kuzcopluscleo), foto e video della sua famiglia composta dalla bimba neonata, dal marito e soprattutto dal gatto grigio di nome Kuzco, protagonista indiscusso di tutti i filmati caricati.

In un video condiviso recentemente la giovane ha spiegato le ragioni per le quali apparentemente i gatti si mostrerebbero particolarmente affettuosi nelle prime ore del mattino.

Nelle didascalie poste a corredo del video, Emma scrive «If you think yuor cats being extra affectionate in the morning is because they are hungy, you’re wrong! Cats are naturally light sleepers because they need to stay alert for preys and predators. Since your cat thinks you are also a cat and live in their colony rent free they worry about you when you’re completely knocked out thruoghout the night. So theu check on you to make sure you are still alive. And they are very happy that you are able to wake up in the morning!». Il testo può essere così tradotto: «Se pensi che i tuoi gatti siano più affettuosi al mattino perché sono affamati, ti sbagli! I gatti hanno per natura un sonno leggero perché hanno bisogno di stare attenti alle prede e ai predatori. Dal momento che il tuo gatto pensa che anche tu sia un gatto e che tu viva nella sua colonia felina senza pagare l’affitto, si preoccupa per te quando rimani addormentato per molte ore di seguito durante la notte. Quindi ti controlla per assicurarsi che sei ancora vivo. Ed è molto felice che tu sia in grado di svegliarti la mattina!». Insomma, secondo Emma, l’affetto dei gatti sarebbe concentrato solo nelle prime ore della giornata e sarebbe frutto della preoccupazione nei confronti degli umani che vivono con loro.

Molti gatti si mostreranno affettuosi solo al mattino, come è il caso di Kuzco; altri invece la mattina presto non avranno proprio alcuna intenzione di alzarsi dal letto per iniziare una nuova giornata, come dimostra il video di un micetto tigrato condiviso sul web. Del resto, come è stato detto, ogni animale domestico ha la propria personalità. Ci saranno animali particolarmente affettuosi che vorrebbero stare sempre in compagnia dei loro umani (come un gattino di nome Mario, il cui video ha conquistato i cuori di tutti gli utenti di TikTok dimostrando in una maniera insolita quanta nostalgia alcuni felini provino ogni volta che la loro famiglia umana si allontana da casa), altri invece che si mostreranno del tutto indifferenti alle coccole e alle carezze. Sarà la loro personalità a determinare l’atteggiamento con cui affronteranno le diverse situazioni nei diversi momenti della giornata, dalla mattina presto alla sera tardi. (di Elisabetta Guglielmi)