Checco Zalone con Helen Mirren invita tutti a vaccinarsi con il nuovo brano La vacinada: ecco il video pubblicato dal cantante-attore.

Checco Zalone torna a far ridere e riflettere sulla pandemia da Covid. A un anno da L’immunità di gregge, il cantautore e comico pugliese ha mandato un messaggio importante a tutti gli italiani: vacciniamoci, senza paura. E lo ha fatto a modo suo, con il brano La vacinada, pubblicato sui social e cantato insieme all’attrice Helen Mirren. Un tormentone che ha subito conquistato i fan.

Checco Zalone, La vacinada: il video con Helen Mirren

Scrive l’artista classe 1977 sui social: “L’immunidad de gregge ancor no è arivada, ma menomal que està sla vacinada”. Il pezzo, con una strofa in uno spagnolo maccheronico, racconta la storia d’amore tra un uomo e una donna di una certa età. A scatenare l’amore di lui è il fatto che con lei non corre pericoli o rischi, perché lei è già vaccinata.

Checco Zalone

Folgorato, Francisco Oscar Zalon sceglie di coinvolgere la sua amata in un viaggio nelle campagne salentine, cantando un ritornello in cui si cita anche AstraZeneca. Ecco la clip:

Helen Mirren con Checco Zalone

Attrice britannica naturalizzata statunitense, è ormai cittadina adottiva del Salento, dove col marito Taylor Hackford, celebre regista, possiede anche una masseria in cui torna spesso. L’amore per la Puglia l’attrice premio Oscar per The Queen lo ha ribadito a più riprese, partecipando anche a iniziative per salvaguardare l’ambiente. Inoltre, è anche una grande fan di Checco Zalone, e lo ha scoperto guardando un suo film a bordo di un aereo, in particolare Tolo Tolo: “Zalone è divertente ma è anche dotato di un grande cuore“. Nell’occasione ha anche ammesso che sarebbe disponibile a girare un film con l’artista pugliese. Per ora si sono limitati al video. Ma chissà che in futuro non possano sorprenderci…