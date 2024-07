Il video che sconvolge, cane e leone bianco: reazione stupefacente

Un cane incontra sul suo percorso un leone bianco: la reazione del felino alla presenza del fido resta a lungo nel cuore degli utenti.

A poca distanza dalla pubblicazione di un’altra clip che ha visto come suo protagonista un fido emozionato dalla reazione di Simba de “Il Re Leone” alla morta del papà Mufasa, un altro filmato – tra un leone e un cane – ha attirato l’attenzione degli utenti su IG. Nella clip condivisa da @TheFigen_, stavolta su “X” (ex “Twitter”), si assiste al casuale incontro tra un maestoso leone bianco e un Labrador Retriever dal pelo marrone.

Labrador e leone bianco si incontrano: la reazione del felino è inattesa

Nel video il leone bianco si trova a tu per tu con il Labrador Retriever, il quale – però – non sembra essere spaventato dalla presenza del regale felino.

Mentre il Labrador marrone sembra quasi scodinzolare in presenza del maestoso felino, creando – nell’animo degli spettatori alla clip – un attimo di eterna attesa (tra quella se sarà infine la spiazzante reazione del leone bianco e la risposta del Labrador) si avverte che qualcosa di straordinario sta per accadere. Il felino bianco, infatti, soltanto dopo pochi istanti dalla vista del Labrador sul suo cammino, si avvicina a lui e solleva la zampa destra del fido di fronte a lui.

Il leone, dunque, saluta il cane che fino a quel momento era per lui soltanto sconosciuto. Nel frattempo, mentre si trovano entrambi sul sentiero, il leone bianco solleva la zampa del fido per poi portarla nella sua direzione. Questo gesto, del tutto inatteso, del leone bianco è stato poi soprannominato da @TheFigen_, in didascalia al suo post su “X”, come quello da rivolgere esclusivamente a un:”DogFather“.

La dolcissima scena del baciamano del leone bianco

La clip che mostra il saluto molto educato del leone bianco nei confronti di un “importante” Labrador Retriever ha finora totalizzato ben 5,6 milioni di visualizzazioni. Il video su “X” pare sia divenuto in breve tempo uno dei filmato più gettonati del mese di giugno 2024.

Dopo il rifiuto del primo leone bianco nato in Spagna, quest’ultimo episodio del “baciamano” del leone sembra aver fatto voltare pagina gli utenti preoccupatisi per l’incolumità del primo iberico leoncino.

Il virale filmato del leone bianco che fa il baciamano al Labrador Retriever dal pelo marrone lungo un sentiero nella natura incontaminata pare sia stato condiviso per la prima volta su “X” lo scorso 26 giugno.