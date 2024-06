il video che scioglie il cuore lasciando tutti allibiti

Navigando sul web possiamo imbatterci in una miriade di video che riguardano animali di ogni genere e non è raro restare stupito da alcuni comportamenti che non immaginavamo nemmeno potessero riguardare specie diverse dalla nostra.

Il video Tik Tok di cui vi parliamo oggi è una testimonianza incredibile di quanto il mondo animale sia vicino al nostro, soprattutto quando accogliamo in casa nostra animali selvatici possiamo notare tale avvicinamento. I protagonisti questa volta sono un procione, un riccio, un agnello ed un cucciolo di lupo, animali straordinari che dopo aver visualizzato il reel vorremmo tutti a casa nostra.

Bagnetti, merende, ma anche pianti disperati e giochi tra bambini, il video incredibile mostra tutto ciò

Non è un caso che sul web siano proprio i video con gli animali a riscuotere il successo più grande, soprattutto quelli in cui si riescono a sottolineare lati del carattere di questi che sono solitamente difficili d a vedere. Il primo protagonista è un cucciolo di lupo di meno di due mesi, una tenera palla di pelo che presa in braccio ha iniziato inspiegabilmente ad ululare! Difficile credere che già in questa tenera età un lupo sia in grado di eseguire vocalizzi come quello, eppure questo è proprio ciò che testimonia il video, dimostrando come questi animali sappiano essere precoci, forse per via del loro istinto selvatico così forte.

Il secondo protagonista è invece un procione alquanto grassottello, questi animali sono comuni in territorio americano, molti di loro sono soliti sfruttare le vicinanze delle case anche per mettere al mondo i propri cuccioli e non è raro quindi che qualcuno di questi venga trovato in difficoltà e magari allevato come un cane o un gatto. Questi animali sembrano però adattarsi benissimo alla vita di cattività e nel reel il soggetto in questione è seduto sul divano mentre tiene in mano una ciotola con dei dolci chicchi di uva, tutto bene finché la sua padrona non fa sparire l’ultimo acino dalla ciotola ed è esilarante la reazione dell’animale che non trovandolo inizia a chiedersi dove sia guardando ovunque.

Gli altri due animali sono invece più comuni anche alle nostre latitudini, parliamo di un riccio e di un agnellino, il primo però non è solito vederlo mentre si gode un bagno caldo, muovendo le zampine sull’acqua come un bambino. Per quel che riguarda l’agnellino, invece, a colpire è stata l’interazione tra questo ed un bambino piccolissimo, l’animale è sembrato essere intento ad intrattenere l’infante in ogni modo, saltando intorno a lui e facendolo ridere a crepapelle, senza dubbio un legame positivo che non potrebbe che fare bene ad entrambe le parti.

Ancora una volta la natura si è dimostrata in grado di stupire, ricordandoci come in ogni forma di vita si nasconda qualcosa di straordinario, motivo per cui ognuna di queste dovrebbe ricevere sempre il rispetto meritato.