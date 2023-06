il video che incanta tutti

Il cucciolo di Husky incanta tutto il web con la sua tenerezza mentre impara ad ululare e fa addormentare i suoi fratellini.

Gli Husky, rinomati per il loro sorprendente aspetto e gli accattivanti occhi azzurri, possiedono un fascino particolare che va ben oltre il loro aspetto fisico. Questi maestosi cani hanno una profonda affinità con i loro antenati, tanto che adorano cantare e ululare fin da quando sono cuccioli.

Il cucciolo di Husky impara ad ululare e canta per i suoi fratellini

Un dolcissimo cucciolo di Husky è diventato il fenomeno del web quando un suo video è apparso su YouTube durante una sua esibizione, facendo impazzire tutti gli utenti.

L’Husky ulula non solo come mezzo di comunicazione all’interno del branco, ma evoca anche un senso di nostalgia e di avventura, ricordando la loro storia di compagni di slitta e di fedeli guardiani nel mondo artico. Gli accattivanti ululati degli husky sono un vero richiamo alla natura. Nel video diventato virale un piccolo ululato di un cucciolo di Husky ha fatto impazzire gli utenti.

Si può notare come il cucciolo scopra che può ululare in modo armonioso, e appena scopre questo suono continua a perfezionarla, come se stesse cantando ai suoi fratellini. Gli altri fratellini riescono a dormire nonostante l’ululato del fratello, che sembra avere un effetto calmante su di loro. Gli Husky sono generalmente noti per la loro vocalità, quando gli altri scopriranno la loro voce, inizierà un bel coro.

Il riscontro è stato sensazionale e alcuni utenti hanno paragonato il suo ululato ad una dolcissima imitazione di Chewbacca, uscita direttamente da Star Wars. Sembra più un incrocio tra un gorgoglio e un colpo di tosse, all’inizio, ma dopo varie prove inizia il vero canto. Tra i commenti più in risalto: “Gli Husky lo faranno per tutta la vita“; “Awwww! Quanta tenerezza! Vorrei coccolarli tutti!“. Questo cucciolo ha solo iniziato a scoprire la sua voce e presto nel web, compariranno video dove intonerà vere e proprie canzoni. Con l’aiuto dei suoi fratellini sarà tutto più incredibile.