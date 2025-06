Il Viaggio di Nicolò: Dalla Canada all’Italia e Oltre

Nicolò Parodi, giovane imprenditore digitale originario di Alessandria, ha scelto di tornare in Italia dopo esperienze all’estero, tra cui un diploma in Canada e un periodo a Varsavia. Fin da piccolo appassionato di viaggi e culture, ha utilizzato le sue esperienze internazionali per arricchire la sua vita e quella degli altri.

Parodi descrive i suoi canali social come un “diario digitale”, dove condivide quotidianamente la sua storia e le sue esperienze. Ha viaggiato in città come Tokyo, Toronto, Dubai e Lisbona, raccogliendo ispirazioni e connessioni che alimentano la sua community online. La sua passione per la contaminazione culturale si riflette nei racconti delle sue avventure, che gli hanno permesso di sviluppare uno sguardo unico sulla realtà e sulle relazioni umane.

