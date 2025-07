Il viaggio del Presidente CRI nelle comunità toscane

Dal 11 al 13 luglio 2025, il Presidente della Croce Rossa Italiana, Rosario Valastro, intraprenderà un tour in Toscana per incontrare i volontari attivi nella regione. L’iniziativa mira a valorizzare l’impegno quotidiano dei volontari e il loro legame con le comunità locali e le istituzioni.

Durante il suo viaggio, Valastro, accompagnato dal Presidente del Comitato Regionale Toscana, Lorenzo Andreoni, visiterà diverse località tra cui Capalbio, Orbetello, Grosseto, Livorno e Siena. Due eventi principali sono programmati per sabato 12 luglio. Alle 8:30, a Marina di Pisa, il Presidente parteciperà a una cerimonia in onore di Sandro Banchellini, volontario del Comitato di Pisa, tragicamente scomparso nel 2024 durante un’operazione di ricerca dopo un’alluvione. Alla cerimonia saranno presenti autorità locali, come l’Assessore all’Ambiente della Regione Toscana, Monia Monni, e i sindaci di Pisa e Vicopisano. Valastro ha dichiarato che il ricordo di Banchellini sarà un forte stimolo per continuare a supportare chi è in difficoltà.

Successivamente, alle 17:15, avrà luogo l’inaugurazione della nuova sede del Comitato di San Marcello Pistoiese, situata in via Guglielmo Marconi 313. A questo evento parteciperanno anche rappresentanti del comune e dell’Ecomuseo.

Il tour si concluderà domenica 13 luglio, con una visita alla sede del Comitato CRI di Arezzo, prevista per le 13:45. La serata promette di essere un momento significativo per tutti i volontari coinvolti.