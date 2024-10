Il VI Congresso vuole ascoltare la voce dei cittadini

Meritocrazia Italia si concentra sulla coesione sociale durante il suo VI Congresso Nazionale, che si svolge presso il Teatro Rossini di Roma dal 17 al 19 ottobre. Walter Mauriello, Presidente nazionale di Meritocrazia Italiana, sottolinea l’importanza di dare voce ai cittadini che normalmente non sono ascoltati. L’evento si propone di offrire una piattaforma non solo alle istituzioni, ma anche ai cittadini comuni, con l’obiettivo di promuovere un senso di coesione sociale.

Uno dei temi principali della discussione sarà la Pace, un desiderio condiviso da tutti. Mauriello chiede ai leader presenti di farsi portavoce di un messaggio forte e unito, enfatizzando che la Pace non deve essere vista come un argomento di maggioranza o opposizione, ma come un obiettivo condiviso.

Il congresso si presenta anche come un’opportunità per dimostrare che l’Italia è un Paese in grado di collaborare attraverso la politica per apportare cambiamenti positivi. La manifestazione rappresenta un incontro significativo dove le voci dei cittadini possono effettivamente contare e influenzare il dibattito politico e sociale. La coesione sociale è vista come un elemento fondamentale per affrontare le sfide attuali, rendendo la partecipazione dei cittadini cruciale per il successo della democrazia.

Mauriello ribadisce che il congresso non si limita a discutere di temi teorici, ma mira a trovare soluzioni pratiche e ad attuare cambiamenti significativi nella società. Partecipare a questo evento offre ai cittadini l’opportunità di essere protagonisti attivi nelle decisioni che riguardano il loro futuro e quello del Paese.

In conclusione, Meritocrazia Italia si impegna a creare un network in crescita dove ogni voce conta, facendo appello a una mobilitazione collettiva per favorire la Pace e la coesione sociale. I lavori del congresso si concentreranno non solo su come affrontare le difficoltà attuali, ma anche sull’importanza del dialogo e della collaborazione tra cittadini e istituzioni per costruire una comunità più unita e solidale.