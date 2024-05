il veterinario ha scoperto che…

Non tutto è come sembra, e questa vicenda mi ha dato ragione: quello che sembrava un gatto Sphynx stava celando la sua vera identità.

Quante volte ci è capitato di sbagliarci perché convinti di un qualcosa che si è rivelato essere esattamente il contrario di ciò che potevamo immaginare? Sarà esattamente quello che è capitato ai protagonisti di questa storia: un animale che sembrava un gatto Sphynx stava solo celando la sua vera identità. Ma di quale animale si trattava? La risposta sconvolgente ha fatto rimanere di stucco anche me.

Un animale che sembrava un gatto Sphynx li ha ingannati: come ci è riuscito

Ma come ha fatto questo misterioso animale a celare la sua vera identità? In realtà la povera creatura non ha fatto nulla per sembrare un micio, e neppure per essere identificato in modo specifico con uno Sphynx, la razza felina assolutamente riconoscibile grazie a una caratteristica: la totale assenza di pelo. E poi mangiava il cibo per gatti, messo a disposizione dalla coppia americana che lo ha trovato nudo e affamato.

Ci troviamo in Canada, e precisamente a Cape Breton: qui l’amorevole coppia di sposi ha trovato questo ‘strano’ (poi si capirà il perché) esemplare di micio che era sì senza pelo ma dalla carnagione rosa, che sembrava spaesato e spaventato. Convinti di aiutarlo a ritrovare la sua famiglia, i due coniugi hanno pensato di portarlo al rifugio più vicino, dove hanno chiarito i loro dubbi: quello che avevano trovato non era affatto un gatto strano, anzi non era per niente un gatto.

Un animale che sembrava un gatto Sphynx: ma che animale era in realtà?

Eppure la coppia aveva immaginato che quel felino non si comportasse esattamente come tutti gli altri gatti, e avevano ragione: una volta portato al rifugio, gli esperti felini hanno rivelato la sua vera identità: si trattava di un procione. Ma non di un procione qualsiasi, tanto è vero che non somigliava ai suoi simili, poiché si trattava di un esemplare completamente senza pelo: e come era possibile?

Una volta assodato che non si trattasse di un micio, sono stati contattati gli operatori del soccorso specifico Hope for Wild Life, e sono stati proprio questi ultimi ad avanzare qualche ipotesi sul procione completamente glabro: l’idea che si sono fatti è quella di una malattia genetica, l’alopecia, che presumibilmente ha colpito questo tenero esemplare fin dalla nascita.

Ma non si trattava di un animale aggressivo, anzi era piuttosto timido e desideroso di cure e affetto: e come mai si era avvicinato proprio agli altri animali della casa della coppia americana che lo ha trovato? Probabilmente per le fredde temperature della zona, che lo hanno spinto a chiedere protezione e calore accanto ad altri animali pelosi.