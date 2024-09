Il veterinario consiglia 5 cose da NON fare assolutamente

Il veterinario Brett Levitzke, direttore medico della clinica VERG a Brooklyn, condivide importanti consigli su cosa non fare assolutamente quando si convivere con cani e gatti, al fine di garantire la loro salute e benessere. Gli animali domestici, considerati membri della famiglia, necessitano di una vita tranquilla e sana, e alcune precauzioni possono prevenire problemi.

Primo consiglio: consultare sempre un veterinario prima di somministrare farmaci agli animali. Molti farmaci per umani possono risultare tossici per cani e gatti. Secondo Levitzke, è fondamentale usare il collare in modo corretto, poiché svolge un ruolo cruciale nella sicurezza dell’animale. Non utilizzarlo è un errore che potrebbe avere conseguenze gravi.

Il terzo punto riguarda la pulizia del pelo del cane, che deve essere effettuata regolarmente. Lavaggi frequenti non solo rimuovono polvere e sporcizia, ma permettono anche di controllare la presenza di parassiti come zecche e pulci. Accanto all’igiene del pelo, è essenziale non trascurare la salute dentale degli animali. Sin dal cucciolo, è necessario instaurare una routine di igiene orale per prevenire problemi come il tartaro e le malattie gengivali.

Il quarto consiglio riguarda la sicurezza dell’animale in auto: non si deve mai lasciare un cane da solo nel veicolo. La temperatura interna può rapidamente superare i 42 gradi Celsius, mettendo a rischio la vita dell’animale. Infine, il quinto errore da evitare è nutrire gli animali con cibo umano: molti alimenti, come cioccolato, cipolle e uva, sono tossici per cani e gatti. Inoltre, il latte può essere dannoso per alcuni gatti, poiché molti sono intolleranti al lattosio.

Seguendo questi semplici ma fondamentali consigli, i proprietari possono migliorare la qualità della vita dei loro amici a quattro zampe, contribuendo alla loro salute e felicità. È cruciale prestare attenzione a questi aspetti, per garantire che i nostri animali domestici vivano in un ambiente sicuro e sano.