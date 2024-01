Il vero problema di Beatrice Luzzi sono i suoi “amici” al Grande Fratello

Ogni edizione del Grande Fratello ha i suoi protagonisti, i personaggi che più di altri spiccano, dividono il pubblico e creano dinamiche, ma mai era accaduto che un’unica concorrente concentrasse su di sé tutte le attenzioni (anche se è da vedere se sia più un suo merito o un demerito degli altri). Perché quest’anno è indiscutibilmente il Grande Fratello di Beatrice Luzzi, visto che l’attrice non ha nemmeno una spalla con cui dividere il palco. Forse l’unica altra dinamica che ha catturato momentaneamente l’attenzione del pubblico è stata quella del triangolo di Mirko, Perla e Greta, ma che è già cosa vecchia. E probabilmente il grande riscontro che Beatrice sta avendo (è sempre stata la preferita del pubblico)e il suo carattere forte e spigoloso hanno fatto sì che la casa si compattasse contro di lei. Accanto alla Luzzi non sono rimasti nemmeno i suoi ‘amici’ e infatti il vero problema della gieffina sono proprio loro.

Beatrice Luzzi, il suo vero problema sono i suoi “amici”.

Se i continui attacchi (anche esagerati) e l’arrivo di nuove nemiche (vedi Rosanna Fratello) non fanno altro che alimentare la dinamica ‘dell’uno contro tutti’, facendo impennare ancora di più i consensi di Beatrice, l’assenza di vero supporto nella casa indebolisce la Luzzi e le rende sempre più faticoso questo percorso (ha anche pensato di abbandonare). Perché se da un lato l’attrice si aspetta frecciatine, trappole e attacchi di ogni tipo da Varrese, Giuseppe, Anita o Rosy, dall’altro ha degli amici che per qualche strana ragione faticano a comprenderla, difenderla, prendere posizione o banalmente… starle accanto.

Grecia non perde occasione per criticare Beatrice in pubblico, soprattutto davanti a chi da mesi le fa ogni tipo di sgambetto (i veri amici ti fanno notare gli errori in privato), Vittorio non ha quasi mai preso pubblicamente le difese di Beatrice, anzi, non si è fatto problemi a giustificare i feroci attacchi che la Luzzi ha ricevuto da personaggi come Anita o Giuseppe e infine c’è Fiordaliso che minimizza ogni angheria subita dall’attrice, per poi puntualmente sottolineare ogni scivolone dell’amica (spesso davanti a chi non la sopporta).

La memoria corta di Fiordaliso e Vittorio.

A riprova che il vero problema di Beatrice sono i suoi presunti amici, sono arrivate le nuove dichiarazioni di Fiordaliso e Vittorio. Stamani la cantante – mentre parlava con Stefano – ha detto: “Io proprio non capisco come mai Bea ce l’ha così tanto con Anita, non è normale. Ani è sempre stata fuori anche dalla storia di Bea con Giuseppe. E poi Bea tutte le volte nomina Anita“.

Io forse un’idea del perché Beatrice ce l’ha tanto con Anita ce l’ho…

“Bea si butta sul letto di tutti”.

“Lei ha preso in giro Giuseppe, raggira tutti”.

“Bevi la camomilla invece che dell’alcol che non ce la fai. Non ce la fai proprio Bea. Un bicchiere e guarda come fai”.

“Ma li hai amici? Ce l’hai qualche amico fuori, qualcuno con cui bere un bicchiere di vino e non cascare? Ce l’ha qualche amico fuori? Chiedo per un amico, un altro!”

“È una tarantola che ha fatto la sua ragnatela, adesso Vittorio ci è cascato. Lui è molto più facile da spostare rispetto a Giuseppe”.

“Io non ho mai conosciuto una persona come lei, mai nella vita e spero di non conoscerne mai più una. Tu pensa ad avere una madre così. Tu scappi”.

“Follia! È una persona fuori di testa”.

“Imparasse a non buttarsi sugli uomini”.

Vittorio invece nel segreto del confessionale ha fatto un’analisi davvero surreale: “Bea è in difficoltà perché non dico che odia le persone che ha intorno, ma diciamo che preferirebbe che non ci fossero. Però è in una casa, ci sono persone che sono state scelte, lei deve farsi un esame di coscienza“.

E voi vorreste stare in casa con persone che vi denigrano come madre, pensano che non ve ne freghi nulla dei vostri figli e che vi danno dell’ubriacona senza amici? Personalmente al posto di Beatrice sarei già stato squalificato per…



Quindi secondo Vittorio come ha detto in confessionale, Beatrice dovrebbe farsi un esame di coscienza se non le piacciono le persone che ha intorno Complimenti bello schifo#grandefratello #gfpic.twitter.com/AX6bmNXOYF — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) January 1, 2024

PH: Endemol Shine Italy