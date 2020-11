Selvaggia Roma in realtà si chiama Sabrina Haddaji e questo non è l’unico mistero che riguarda la nuova vippona del Grande Fratello Vip, dato che anche la data di nascita è incerta: sul sito del gieffe c’è scritto 1990, ma lei appena entrata nella casa ha confessato di aver da poco compiuto 31 anni (e quindi sarebbe nata nel 1989).

Ma andiamo per gradi.



A svelare la vera identità di Selvaggia Roma è stata Eliana Michelazzo pubblicando su Instagram il curriculum dell’ex amica e pure un versamento bancario: entrambi riportato il nome di battesimo Sabrina Haddaji.

Sabrina Haddaji, perché ha scelto Selvaggia Roma?

Quello che però non tutti sanno è che Selvaggia non ha cambiato il nome ed il cognome contemporaneamente, dato che nel 2011, quando si è affacciata per la prima volta nel mondo dello spettacolo, si chiamava Selvaggia Haddaji, mantenendo il suo cognome di origini tunisine.

Pochi mesi dopo essere apparsa su un settimanale di spettacolo con il nome di Selvaggia Haddaji, la ragazza ha partecipato a Uomini e Donne come corteggiatrice di Alessio Lo Passo ed è qua che ha deciso di abbandonare definitivamente il suo cognome optando per Roma. Una scelta ‘artistica’ per sfondare nel mondo della tv.

…e da allora di strada ne ha fatta.

Nel 2017 ha partecipato a Temptation Island con Francesco Chiofalo diventando per tutti ‘Micetta’, la fidanzata di ‘Lenticchio’ alias il ‘Ghirlandone’. La loro storia poco dopo è naufragata, lei si è improvvisata influencer (ha promosso un prodotto drenante per 50 euro), cantante con il singolo Mojito ed è diventata opinionista di Barbara d’Urso durante il Prati-Gate.

Ora, da single, è nella casa del Grande Fratello Vip.