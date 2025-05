Il Vero Mario: Storia di Mario Segale e l’Origine del Nome di Super Mario

Tutti conoscono Super Mario, il celebre idraulico di Nintendo, ma il suo nome è legato a Mario Arnold Segale, un italo-americano nato a Seattle il 30 aprile 1934. Segale si è affermato nel mondo degli affari sin da giovane, e nel 1981 affittò un deposito a Nintendo a Washington D.C., mentre l’azienda cercava un quartier generale negli Stati Uniti. In quel periodo, Nintendo stava lavorando a Donkey Kong, un gioco con un personaggio chiamato Jumpman che doveva salvare una principessa. Tuttavia, il progetto si rivelò costoso e l’azienda si trovò in difficoltà economiche, rendendo difficile il pagamento dell’affitto a Segale.

Segale, preoccupato per il pagamento, visitò il magazzino più volte per chiedere aggiornamenti. Dopo varie discussioni, decise di fidarsi di Minoru Arakawa, il presidente di Nintendo of America, che promise di saldare il debito. Fortunatamente, il pagamento arrivò e, per ringraziare Segale della sua pazienza, Nintendo decise di rinominare Jumpman in Mario, riconoscendo la somiglianza con il suo affittuario. Così nacque la leggenda di Mario.

Nonostante la fama potenziale, Segale visse una vita riservata, lontano dai riflettori, e ci sono poche foto che lo ritraggono. Una delle immagini diffuse sul web, che ritrae un uomo simile a Super Mario, è in realtà di Folco Lulli, un attore italiano degli anni ’50 e ’60. Mario Segale è venuto a mancare il 27 ottobre 2018, ma la sua eredità vivrà attraverso i videogiochi per molti anni a venire.

