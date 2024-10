Il verme solitario: un pericolo mortale

È scattato un allarme da parte dei medici riguardo all’uso di pillole contenenti uova di tenia, vendute sul dark web come un metodo per dimagrire. Questi farmaci sono estremamente pericolosi e possono causare gravi problemi di salute, poiché i parassiti possono insediarsi nell’intestino, crescere fino a diversi metri di lunghezza e provocare malattie severe, talvolta anche fatali. Un caso emblematico è quello di una donna di 21 anni che ha ingerito tali capsule. Inizialmente, ha registrato una perdita di peso, ma ha successivamente sviluppato gravi sintomi neurologici e danni agli organi.

Le pillole con uova di tenia sono vendute sul dark web come soluzione rapida per dimagrire, ma espongono gli utenti a rischi significativi. Le tenie, ingerite attraverso alimenti poco cotti, adeguatamente si sviluppano nell’intestino umano, nutrendosi dei nutrienti non digeriti e raggiungendo lunghezze superiori ai 9 metri. Questa pratica malsana, pur avendo radici storiche nell’epoca vittoriana, sta tornando a diffondersi clandestinamente.

Il dottor Bernard Hsu, oncologo e YouTuber, ha condiviso il caso di una giovane donna che ha comprato le capsule sul dark web utilizzando criptovaluta. All’inizio ha visto risultati positivi in termini di perdita di peso, ma ha presto cominciato a soffrire di crampi addominali e gonfiore. Ha continuato il trattamento nonostante avesse trovato segmenti di tenia nelle feci e che i sintomi continuassero a peggiorare. Ha sperimentato sintomi gravi come un nodulo sotto il mento, mal di testa intensi e amnesia temporanea.

Circa un anno dopo l’assunzione delle uova di tenia, esami ospedalieri hanno rivelato lesioni al cervello e ad altri organi. I medici hanno identificato due specie di parassiti nei test: Taenia saginata e Taenia solium, quest’ultima responsabile dei sintomi più gravi tramite un processo conosciuto come cisticercosi. Questa condizione può avere esiti variabili, da lievi a gravi alterazioni cognitive e cambiamenti di personalità. Fortunatamente, la giovane donna è stata trattata con farmaci che hanno neutralizzato i parassiti, riducendo l’infiammazione cerebrale. Il dottor Hsu ha esortato a evitare tali pratiche pericolose di dimagrimento.