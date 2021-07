Se è vero che la memoria è un ingranaggio collettivo, a Genova, vent’anni dopo il G8 del 2001, la macchina del ricordo si è messa in moto con un tutto esaurito, due saloni pieni, in platea anche giovani e giovanissimi. Il ventennale del vertice che portò la città nel mondo si apre con una piena, attenta, per certi versi sorprendente partecipazione che pare rappresentare al meglio “quello che deve essere un momento di passaggio”, – fanno capire i curatori dell’evento – e altrettanto simbolicamente prende corpo a Palazzo Ducale, cuore del G8 di allora e degli appuntamenti di oggi. Dopo mesi di incertezza, polemiche, battaglie politiche, i timori dell’amministrazione comunale, a ospitare la tavola rotonda del programma della commemorazione è infatti lo stesso Salone del Maggior Consiglio che nel 2001 ospitò il confronto dei grandi del mondo, i primi ministri riuniti per il vertice internazionale. E da dove oggi, con alcuni dei protagonisti della piazza di allora tra i relatori (tra gli altri, ci sono Alex Zanotelli e Vittorio Agnoletto), viene rimandato con forza il messaggio di ieri. “Un mondo diverso, alternativo rispetto a quello delle crisi economiche, sociali, sanitarie che stiamo vivendo – è il grido d’allarme di oggi come lo era allora – non solo è possibile ma è diventato anche urgentemente necessario”.

Tra il pubblico diversi generazioni, volti storici del movimento di allora e giovani attivisti, le iniziative in programma da oggi al prossimo mercoledì “dimostrano quanto sia ancora importante, a vent’anni di distanza, riflettere su cosa è stato e quali conseguenze ha prodotto il vertice che si è tenuto qui”, spiegano gli organizzatori del programma del ventennale. Solo qui, è l’idea di fondo della rete di associazioni che si è mobilitata per riportare a Genova la discussione e la memoria di quello che è stato, e che oggi si ritroverà in corteo per le strade della città (dalle 18 in piazza Alimonda) – continua Manuela Massa, del collettivo “Genova 20 anni dopo” – “si possono fare i conti con ciò che è accaduto, che ha cambiato il significato e la memoria di certi luoghi e il senso di certe liturgie. Oggi siamo qui, con le nostre proposte e le nostre riflessioni per confrontarci e provare a ripensare il nostro futuro, perché la memoria di ciò che è accaduto al G8 è patrimonio di tutti, una ferita aperta che non possiamo né vogliamo dimenticare”.

“Quei giorni, la Diaz, Bolzaneto, le violenze delle forze di polizia sui manifestanti sono una ferita che non si è rimarginata, ma che deve farci riflettere oggi anche e soprattutto sui contenuti, sui temi – spiega Don Luigi Ciotti, tra gli ospiti della tavola rotonda – C’eravamo anche noi, allora, decisi a far sentire la nostra voce, a far valere le nostre istanze. Ci avevano definito i no global, ma è un termine sbagliato: non si trattava di dire no a qualcosa, portavamo una denuncia e una proposta. Puntavamo il dito sul modello liberista, ma anche una forte alternativa. Un cambiamento di rotta, uno stop alle leggi della finanza che uccide, il via ad un processo di ridistribuzione delle risorse. Un patrimonio ferito, ma da cui servirebbe ripartire”.

“L’esperienza del G8 è finita come sappiamo, stroncata nel sangue. Ci dice oggi di una riflessione interna che non c’è mai stata all’interno della polizia, ci conferma il valore di quello che dicevamo allora come movimento, che oggi si è realizzato esattamente come prevedevamo nel 2001 – riporta al presente il ricordo di quei giorni Vittorio Agnoletto, allora portavoce del Genoa Social Forum – La storia umana dura nel tempo, però, e le ragioni di allora hanno prodotto i passi avanti registrati in questi vent’ anni. Il movimento non è stato distrutto, è solo stato obbligato ad andare avanti con modalità differenti, sottotraccia, come brace sotto la cenere. I tanti fermenti di novità di questi anni, penso a Fridays for Future ma non solo, vengono da lì. Io allora ne venivo dalla lotta per “liberare” i brevetti dei farmaci per la cura dell’Aids, oggi sto coordinando la rete che si batte per lo stesso motivo per i vaccini anti Covid”.

Tra il pubblico, tra gli altri, c’è anche Mark Covell, il giornalista inglese che rimase vittima dell’irruzione nella scuola Diaz, il 21 luglio di vent’anni fa, restando per 13 giorni in coma, ad un passo dalla morte a causa dei pestaggi delle forze dell’ordine che lo sorpresero da solo nel cortile della scuola di via Cesare Battisti subito prima del blitz all’interno dell’istituto diventato simbolo. “Potrei dire che ho una vita normale ma non la avrò mai”, dice, dopo aver solo provato a rifarsi una vita (oggi ripara bici, ma cerca ancora testimoni e giustizia). “Quella notte rimarrà sempre il mio inferno infinito”, ammette, riguardando le immagini della scuola. Alla Diaz c’è però già tornato, e ci ritornerà esattamente vent’anni dopo il suo giorno “di non ritorno” mercoledì sera alle 21, insieme ad altre vittime della macelleria messicana del 2001, in occasione dell’ultimo evento del calendario del ventennale del G8. Un “momento di passaggio” che come non mai, alla pari delle domande di ieri da ritrovare oggi, pare urgentemente necessario.