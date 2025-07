Il Valdemone Festival a Isnello: un’estate di cultura e arte

Isnello è pronta a vivere un’estate all’insegna della cultura e dello spettacolo, con un programma ricco di eventi che animeranno le serate nel cuore delle Madonie. Tra le iniziative più attese c’è il Valdemone Festival, in programma dal 22 al 24 agosto, sotto il cielo stellato di Isnello, con la direzione artistica dell’Associazione Kiklos.

Il festival, curato da Mario Barnaba, Virgilio Rottaballi e Stefania Soldano, è ormai un evento di riferimento per la scena culturale siciliana. Si tratta di un festival internazionale dedicato al teatro di strada, al circo contemporaneo e alla musica, unico nel suo genere nella Sicilia occidentale. Originario di Pollina, quest’anno il festival ha trovato una nuova sede ad Isnello, dopo aver affrontato rischi di cancellazione.

Gli organizzatori mirano non solo a salvaguardare il festival, ma anche a rilanciarlo, con l’idea di trasformarlo in un “Festival delle Madonie”, che coinvolga vari comuni dell’area, inclusa Pollina. Questo progetto ambizioso prevede una settimana di eventi e spettacoli di arte di strada, rivolgendosi a una platea sempre più ampia.

Il sindaco di Isnello, Marcello Catanzaro, ha sottolineato l’importanza della cultura per la valorizzazione dei borghi e delle comunità locali, affermando che iniziative come il Valdemone Festival possono diventare strumenti fondamentali per la rinascita delle tradizioni e dei territori. Con il supporto di tutti, il sogno di un festival ampliato e condiviso sembra sempre più vicino, pronto a diventare un appuntamento imperdibile dell’estate siciliana.