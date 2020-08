Idee nuove

Più di 90 vaccini sono stati sviluppati contro il nuovo virus da gruppi di ricerca di aziende e università di tutto il mondo. Anticipare risultati per mettere il cappello sulla sedia ad occupare un posto privilegiato, oppure fare del nuovo vaccino un punto d’orgoglio russo, cinese, statunitense o europeo sta diventando una moda del momento, con ovvio sconcerto mediatico e, soprattutto, della gente che sul vaccino punta molto per riconquistare la perduta libertà, oppure non crede affatto, manifestando in piazza insieme ai No Vax per partito preso. Folclore e stupidità a parte, a che punto siamo davvero?

I ricercatori stanno sperimentando diverse tecnologie, alcune delle quali non sono state mai utilizzate prima per un vaccino che abbia ottenuto l’autorizzazione da FDA o EMA. Almeno sei gruppi hanno già iniziato a iniettare formulazioni diverse di vaccino in volontari, nella speranza di superare le prove di sicurezza indispensabili ad allargare la sperimentazione e ottenere il permesso di registrazione. Altri hanno iniziato a testare il proprio prodotto sugli animali. Altri ancora hanno fatto un aerosol di Covid-19 attenuato in laboratorio a persone vaccinate per verificare che fosse davvero protetto dalla vaccinazione, con qualche dubbio sull’eticità di tale esperimento sui volontari. La collaborazione tra i gruppi è scarsa, perché ostacolata da una competizione scientifica ed economica esasperata: chi arriva primo brevetta, fa del vaccino una proprietà privata e vince onori gloria e valori di borsa esplosivi per l’azienda che lo ha pagato, con grande gioia degli speculatori in agguato per avere notizie in anteprima.

Idee collaudate

Tutti i vaccini mirano a esporre il vaccinato ad un antigene che non causerà malattia, ma provocherà una risposta immunitaria che può bloccare o uccidere il virus se il vaccinato viene infettato. Ci sono almeno otto tipi di vaccino contro il coronavirus in fase di sperimentazione e si basano su diversi virus o parti virali. Almeno sette gruppi di ricerca stanno sviluppando vaccini che utilizzano il virus stesso, in una forma indebolita o inattivata. Molti vaccini da anni utilizzati sono stati realizzati in questo modo, come quelli contro il morbillo e la poliomielite, ma richiedono test di sicurezza approfonditi, perché potenzialmente più pericolosi, anche se spesso maggiormente efficaci. Sinovac Biotech a Pechino ha iniziato a testare una versione inattivata del virus sugli esseri umani, ma non ci sono ancora dati definitivi pubblicati. Molti ricercatori vogliono iniettare le proteine del coronavirus direttamente nel vaccinato. Possono essere utilizzati anche frammenti di proteine o involucri proteici che imitano il rivestimento esterno del coronavirus

Vettori virali

Circa 25 gruppi hanno affermato di lavorare su vaccini a vettore virale. Qualcuno ha scelto il virus del morbillo oppure l’adenovirus geneticamente modificati in modo da produrre proteine del coronavirus una volta iniettati. Questi virus sono indeboliti e quindi non possono causare malattie. Ne esistono due tipi: quelli che possono ancora replicarsi all’interno delle cellule e quelli che non possono perché i geni chiave sono stati disabilitati.

Il vaccinato Ogm

Almeno 20 gruppi di ricerca mirano a utilizzare istruzioni genetiche (sotto forma di DNA o RNA) per produrre una proteina del coronavirus che stimoli una risposta immunitaria. L’acido nucleico viene inserito nelle cellule umane, che poi sfornano copie della proteina virale; la maggior parte di questi vaccini codifica per la proteina spike del virus, una delle spine presenti in superficie che il virus utilizza per entrare nelle cellule umane, che diventano così geneticamente modificate, vere e proprie cellule OGM, perché capaci di produrre una proteina virale che stimoli il proprio sistema immunitario a reagire. C’è chi dubita dell’efficacia di tale approccio americano e ne paventa i pericoli.

Occhio al Nasdaq

Più del 70% dei gruppi che guidano gli sforzi di ricerca sui vaccini proviene da industrie private. Gli studi clinici iniziano con piccoli studi sulla sicurezza condotti su animali e persone, seguiti da studi più ampi per determinare se un vaccino generi davvero una risposta immunitaria efficace. I ricercatori stanno accelerando molto questi passaggi e sperano di avere un vaccino pronto entro i primi mesi del 2021. Nel frattempo anticipazioni di notizie e furberie speculative fanno ballare le quotazioni delle industrie coinvolte, nella speranza che comprare e vendere ogni settimana al momento giusto faccia mettere in tasca molto danaro.

