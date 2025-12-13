Il turismo in Italia

Il consumo turistico genera un impatto diretto di 106,8 miliardi di Pil, che sale a 206,4 miliardi se si considerano anche gli effetti indiretti. L’occupazione nelle industrie turistiche rappresenta il 14,4% delle posizioni lavorative totali dell’economia, con redditi da lavoro dipendente pari a 76 miliardi di euro, ovvero il 9,3% del totale. Tuttavia, la produttività media del lavoro nelle industrie turistiche è inferiore del 30% rispetto alla media del Paese, mentre il reddito pro-capite è inferiore del 35% rispetto alla media nazionale.
La bilancia turistica mostra un avanzo per l’Italia, con un saldo positivo di 26,6 miliardi di euro, mentre la Spagna ha un avanzo maggiore, di 74,5 miliardi di euro, a causa delle maggiori spese turistiche all’estero degli italiani. I flussi turistici in Italia ammontano a 777 milioni fra pernottamenti ed escursionisti, ancora inferiori ai livelli del 2019, prima della pandemia.
Il consumo turistico interno in Italia è stimato in 202,7 miliardi di euro a prezzi correnti, con la parte prevalente attribuita alla spesa dei visitatori domestici, pari al 40,7% del totale, e dei non residenti, pari al 37,5%. Le industrie turistiche offrono lavoro a oltre 4 milioni di persone, rappresentando il 14,4% del totale dell’economia.
