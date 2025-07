Il turismo in Italia: mito o realtà economica?

Negli ultimi anni, il turismo in Italia è stato spesso considerato un settore chiave per l’economia nazionale, grazie alla ricchezza culturale e naturalistica del paese. Tuttavia, analisi recenti mettono in luce che il suo contributo reale al Prodotto Interno Lordo (PIL) è inferiore alle aspettative.

Secondo Eurostat, la quota del turismo sul PIL italiano si attesta al 6,2%, superiore alla media europea del 4,5% ma inferiore a quella di Paesi come Spagna e Croazia. Seppur significativo, il settore non riesce a competere con altri ambiti, come quello manifatturiero, che raggiunge un valore triplo rispetto al turismo. Questa disparità è accentuata dal basso “valore aggiunto” del settore turistico, che limita la sua capacità di generare ricchezza attraverso le attività di ristorazione e accoglienza, soggette a limiti operativi.

Inoltre, il mercato del lavoro nel settore presenta criticità, con circa 1,6 milioni di occupati retribuiti mediamente 10 euro all’ora, spesso per pochi mesi all’anno. Nonostante il turismo abbia un impatto considerevole sul PIL, la sua struttura fa sì che molti lavoratori vivano in condizioni economiche precarie.

Tuttavia, il turismo ha un’importanza cruciale per i piccoli borghi, che traggono sostentamento da flussi turistici sempre crescenti, soprattutto da parte di chi cerca esperienze autentiche. Recenti studi rivelano che questi centri raccolgono circa 5 miliardi di euro dal turismo, fondamentale per la loro sopravvivenza. L’introduzione e l’aumento della tassa di soggiorno da parte dei comuni contribuiscono ulteriormente a sostenere le finanze locali, sebbene spesso non vengano reinvestite direttamente nel settore turistico.