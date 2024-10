Il Turismo come motore di sviluppo per il Sud: strategie e opportunità dal Forum dei Territori UniCredit

Si è svolto oggi a Ischia, presso l’Auditorium Carriero di Lacco Ameno, il Forum dei Territori UniCredit della Regione Sud, dedicato al tema “Il turismo motore di sviluppo del Sud”. L’evento ha visto la partecipazione di imprenditori e rappresentanti delle associazioni di categoria interessate al turismo, agrifood, cultura e trasporti, inclusi Svimez e Nomisma, per discutere il potenziale turistico del Mezzogiorno.

Durante il Forum sono stati presentati i risultati di tre tavoli di lavoro. Il primo, dedicato al turismo congressuale, ha mostrato un valore del settore in Italia di circa 30 miliardi di euro, evidenziando che solo il 15% degli eventi si svolge nel Sud. È emersa la necessità di sviluppare un’offerta congressuale che valorizzi le caratteristiche del Sud, come il clima e i costi contenuti. Inoltre, il turismo congressuale è considerato un’opportunità di crescita economica, contribuendo all’occupazione e alla promozione della ricerca. Sono stati proposti potenziamenti infrastrutturali, come la creazione di hub specializzati a Napoli e negli eventi della Nuova Fiera del Levante in Puglia.

Il secondo tavolo ha trattato il turismo tematico ed esperienziale, evidenziando una crescita del settore grazie a una domanda di esperienze autentiche. Nel 2022, questo segmento ha contribuito al PIL italiano con circa 5 miliardi di euro. Sono stati proposti progetti per sviluppare percorsi tematici, come il “Tour dell’Olio e del Vino”, e potenziare la rete ferroviaria storica.

Il terzo tavolo ha messo in evidenza la necessità di sviluppare nuove strutture e riqualificare quelle esistenti, per affrontare la forte stagionalità del turismo nel Sud. Attualmente, il Sud ha un indice di concentrazione stagionale di 0,68, superiore alla media nazionale. Le risorse del PNRR, destinati al turismo, possono favorire la riqualificazione necessaria.

Il Forum si è concluso con la partecipazione di esponenti politici e industriali per discutere un approccio sistemico che integri tutte le componenti del settore turistico. Remo Taricani di UniCredit ha sottolineato l’impegno dell’istituto nel sostenere il turismo come motore di sviluppo per il Sud, promuovendo soluzioni finanziarie e investimenti mirati. È prevista la creazione di un tavolo di lavoro ricorrente con vari stakeholder per dare seguito alle proposte strategiche emerse durante il Forum.