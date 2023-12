Il tuo gatto scalcia con i piedi? Lo fanno per questo motivo

Spesso nel gioco i gatti tendono ad esagerare e scalciando possono fare molto male, ma perché si comportano così?

Chiunque abbia giocato con un gatto, magari anche simpatico, utilizzando le mani, sa bene quanto facilmente un momento di gioco possa portare a conseguenze infauste. Questi felini sono spesso troppo esuberanti e nel giocare, soprattutto se non li abbiamo ben abituati da piccoli, possono farci male. Molto spesso questo succede quando si mettono a zampe in aria ed iniziano a scalciare con i piedi, magari dopo aver bloccato la nostra mano tra le zampe anteriori, questo atteggiamento è comune ma non gradito dai proprietari che di queste azioni pagano conseguenze poco piacevoli. Di certo un tale comportamento può però sembrare strano, ma perché i gatti lo fanno?

Il gatto scalcia per dare il “colpo di grazia”, questa mossa è davvero letale!

I gatti sono animali davvero abili nel contorcere il proprio corpo, una caratteristica utilissima in natura sia nella caccia che nelle lotte di quartiere. Questi animali sono infatti molto territoriali e sfruttano la forza naturale che hanno negli arti posteriori in diversi modi. Uno di questi è proprio lo scalciare, una brutta abitudine quando a subirne le conseguenze sono i proprietari, ma in natura questa abitudine è utilissima.

I gatti imparano ad utilizzare gli arti inferiori nella lotta fin da piccoli, spesso nelle dispute per contendersi territorio o una femmina, infatti, queste mosse vengono utilizzate dopo aver atterrato il rivale per graffiare la pancia e costringerlo ad arrendersi. Anche nella caccia però tale mossa è utile e viene utilizzata quando un gatto selvatico afferra prede un po’ troppo grandi e che potrebbero sfuggirci per assestare il colpo finale.

Iscriviti al nostro nuovissimo canale WHATSAPP e ricevi ogni giorno storie e video inediti solo per te

I padroni che hanno provato sulla loro pelle questa mossa forse la ricordano ancora, sfruttando gli arti inferiori con quella forza, infatti, è difficile non rimediare qualche brutto graffio, in questo caso però probabilmente la colpa è solo nostra. Utilizzare le mani per giocare con un gatto non è infatti mai una mossa giusta, questo perché l’animale in questo modo imparerà che le nostre mani sono il suo gioco e non si limiterà nel giocare in modo sicuro.

Abituare un gatto a giocare con le nostre mani quando è piccolo creerà un gatto adulto pericoloso con il quale interagire, non per sua cattiveria, ma per il semplice fatto che ha sempre visto le nostre mani come un gioco. Per giocare con il micio è bene utilizzare nastrini, corde, giocattoli vari ma sempre tenendo le mani a debita distanza, in questo modo sicuramente potremo trarre dei vantaggi nell’interagire con il gatto adulto.

Se non resisti nel toccare la pancia del tuo gatto sdraiato e questo ti agguanta scalciando, tuttavia, è da considerare questo come un atto normale. Il migliore modo per evitarlo è astenersi dal fare giochi di questo tipo con il tuo micetto, anche quando è piccolo, seppur può sembrare impossibile resistere.