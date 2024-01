Il tuo gatto ha problemi alla vista? Ecco come capirlo

In questo articolo vedremo come capire se il gatto ha problemi alla vista, ci sono alcuni campanelli d’allarme molto evidenti.

Osservare costantemente il proprio gatto è fondamentale per cogliere dei segnali di disagio o dei campanelli d’allarme per eventuali problemi di salute. Può succedere di tutto e per diverse ragioni.

In questo articolo, ad esempio, proveremo a capire se nel gatto ci sono problemi alla vista, quali potrebbero essere le cause e come comportarsi.

Naturalmente, queste sono informazioni generali. È ovvio che al minimo segnale che ci può fare insospettire è opportuno rivolgersi al veterinario di fiducia per una visita e per gli accertamenti necessari.

Problemi alla vista nel gatto: come capirlo

Ci sono alcune patologie o problemi agli occhi che sono evidenti e che vengono individuati subito, altri che, invece, sono più silenziosi e si manifestano con il tempo. Ecco perché è sempre importante fare accertamenti regolari e osservare il gatto in tutti i suoi movimenti.

Questo è molto più facile se il micio vive solamente in casa, ma anche se vive all’esterno si può trascorrere un po’ di tempo con lui per vedere se il suo comportamento è normale o se c’è qualcosa che non va.

Innanzitutto, vi daremo un elenco dei sintomi di problemi alla vista. Ecco quali potrebbero essere:

pupille dilatate o di forma diversa

occhi rossi

occhi con velo bianco

forte lacrimazione

sbatte

non salta e non scende dai mobili alti

dorme tanto

si nasconde

non riesce a trovare le sue ciotole o la lettiera

gonfiore oculare

Questi sintomi potrebbero riguardare un occhio solo o entrambi gli occhi. Potrebbe manifestarsi un solo disturbo tra questi oppure due o tre contemporaneamente.

Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento sul tema >>> E’ importante la loro igiene: come pulire gli occhi al gatto

Le cause possono risiedere in presenza di virus, oppure di altre patologie come il diabete, la pressione alta, problemi alla tiroide, malattie infettive, melanomi e simili. Tutto ciò può indurre a lesioni o infiammazioni di varia natura.

Le patologie oculari più comuni

Avere problemi alla vista non significa che il gatto sia cieco. Ci sono problemi diversi e di diversa intensità.

Ad esempio, un problema molto comune nei gatti è la congiuntivite. In questo caso si può avere un’interruzione momentanea della vista, ma è una condizione che può essere curata in tempi brevi.

Allo stesso modo, si possono guarire facilmente anche traumi, graffi o lesioni se trattati nel modo giusto. Il discorso cambia se si tratta di traumi importanti, di patologie tumorali, di perforazioni o danni al nervo ottico.

Inoltre, bisogna stare molto attenti alle malattie infettive e alle malattie genetiche. Come abbiamo detto, anche ipertensione, ipotiroidismo e diabete possono avere conseguenze gravi sugli occhi e sulla vista del gatto.

Che sia un lieve disturbo o una patologia più grave, il tutto inizia con qualche sintomo che, se individuato in tempo e curato, potrebbe risolversi in breve tempo. Nei casi più gravi si può gestire la patologia seguendo le indicazioni dell’esperto. Insomma, c’è tanto da fare prima di arrivare alla cecità.

Nel caso, invece, che il gatto diventi cieco, bisogna armarsi di pazienza e buona volontà per aiutarlo e assisterlo, ma rimane pur sempre un gatto con tutti i sensi molto sviluppati. Quindi, vedrete che anche cieco un micio saprà cavarsela alla grande.